Preview: wie stopt de Mercedessen op het Sochi Autodrom?

12:00 – Met drie overwinningen uit drie deelnames zijn de mannen van Mercedes de absolute heersers van het Sochi Autodrom. In 2014 en '16 werd er een dubbelzege gescoord, in beide gevallen moest de uiteindelijke nummer twee zich een weg door het veld heen banen. Kan Mercedes er vier op een rij van maken in Rusland, of slaan Ferrari en Sebastian Vettel weer toe? GPUpdate.net blikt vooruit.



De strijd tussen Ferrari en Mercedes zet zich voort in Rusland, al wordt interessant om te zien waartoe Red Bull in staat is. In Bahrein leek er wat van de achterstand op de top twee zijn afgeknabbeld, echter: in de race finishte Daniel Ricciardo ruim achter de tweede Ferrari van Kimi Räikkönen. Waar Mercedes al vijf bokalen scoorde in Rusland, kwamen Ferrari en Red Bull overigens niet verder dan respectievelijk twee en nul.

Weinig strategische kansen

Mercedes favoriet, Vettel getergd

Het treffen in de Russische badplaats zal twee belangrijke factoren met zich meedragen: een zeer lage bandenslijtage gecombineerd met een hoog brandstofverbruik. We zagen Nico Rosberg al eens een stint van 52 ronden op dezelfde set banden rijden (2014), ook scoorde 'rubbermagiër' Sérgio Pérez hier al eens een podiumplaats. Brandstof besparen is belangrijk, al hebben we daar in de voorgaande twee edities minder van hoeven zien vanwege neutralisaties.Nu Ferrari het gat met haar Duitse rivaal in de races lijkt te hebben gedicht, vreest Mercedes voor de ongeslagen status in Rusland. Echter: de kwalificatiepace van de W08 F1 EQ Power+ is wel bijzonder sterk, dit bleek in Bahrein andermaal. Vettel moest bijna een halve seconde toegeven op Bottas en niets wijst erop dat Mercedes het voordeel in Sochi ineens kwijt is. Aangezien er waarschijnlijk slechts een pitstop zal plaatsvinden, kan tegenstander Ferrari eveneens minder verschil maken op het strategisch vlak.Lewis Hamilton zal maar al te graag de volgende stoot willen uitdelen in de strijd om de titel, helemaal nu Vettel qua overwinningen met 2-1 voor staat. Voor Valtteri Bottas is het zaak om zijn teammaat niet te ver weg te laten lopen: de Fin heeft een eerste draai om de oren gehad in Bahrein, waar hij Hamilton omwille van een teamorder voorbij moest laten gaan.Alle feitjes en karakteristieken wijzen dus in het voordeel van Mercedes, aan hen de taak om de Russische GP met een beter gevoel af te sluiten dan het treffen in Bahrein. Het feit dat de stal van Toto Wolff in Sakhir met twee rijders op de voorste startrij stond maar niet wist te winnen, zal ongetwijfeld pijn hebben gedaan. Bovendien staat men, ondanks vijf podiumplaatsen, niet bovenaan in de strijd om de constructeurstitel.

Sneller dan ooit, deel vier

Een belangrijk detail is dat Vettel iets te bewijzen heeft in Rusland. Goed, hij werd er tweede in 2015, maar het echec van vorig jaar zal de viervoudig kampioen nog niet zijn vergeten. De Duitser kwalificeerde zich op een keurige tweede plaats, alvorens hij in zowel bocht twee als drie een tik van Daniil Kvyat kreeg, wat resulteerde in een uitvalbeurt. Voor de Red Bull-teamleiding was het druppel om de thuisrijder terug te zetten naar het team van Toro Rosso. Vettel zal zich willen revancheren, iets wat hij in Bahrein ook al deed.Max Verstappen, die op deze baan een jaar geleden zijn laatste wedstrijd in dienst van Toro Rosso reed, kwam niet verder dan één schamel puntje uit twee optredens. In de voorgaande editie van de Grand Prix van Rusland reed de Limburger op een prachtige zesde plaats, een stek die hij na de melee van de eerste bochten had verkregen. Motorfalen gooide na 33 ronden echter roet in het eten.

Door: René Oudman





De coureurs kunnen niet wachten om voor de eerste keer volgas door de derde bocht heen te gaan: de linkerdoordraaier die de rijders om het Medals Plaza heenleidt. In de vorige drie edities moest er in deze bocht met het gas gespeeld worden, simulaties met modellen van 2017 hebben uitgewezen dat er voldoende grip moet zijn om er op volle snelheid doorheen te gaan. Gaat het mis, dan staat de TecPro-barrière dichterbij dan je denkt: vraag dat maar aan Romain Grosjean, die er in 2015 keihard afstuiterde.Aan de weergoden gaat Verstappen ditmaal niets hebben, in tegenstelling tot het Chinese raceweekend is er van vrijdag tot en met zondag precies nul procent kans op neerslag in Sochi. Met een buitentemperatuur van 23 graden Celsius is het prima lenteweer te noemen, windkracht twee zal ook niet veel invloed hebben op de wagens.De actie begint op vrijdagochtend: om 10.00 uur gaat pitstraatlicht op groen, waarop er anderhalf uur getraind mag worden. De tweede sessie vangt 's middags om 14.00 uur aan, op zaterdagochtend heeft men van 11.00 tot 12.00 uur om de laatste aanpassingen door te brengen. De kwalificatie op zaterdag en de race op zondag starten beiden om 14.00 uur, GPUpdate.net doet zoals gewoonlijk van vrijdagochtend tot en met zondagmiddag live verslag van alle sessies.