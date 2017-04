Wolff voelt naweeën nog steeds: "Bahrein was pijnlijk"

16:47 – Toen hij vorig jaar het vliegtuig naar Rusland pakte, had zijn team drie overwinningen in drie races gescoord. Dat is dit jaar wel anders: ook al wist Mercedes driemaal de pole te veroveren, men won tot dusver slechts één Grand Prix. De naweeën van de Bahreinse wedstrijd, waarin de twee zilverpijlen vanaf de voorste startrij mochten vertrekken maar beiden geen antwoord hadden op Sebastian Vettel, zijn nog steeds te voelen bij teambaas Toto Wolff en de zijnen.



"Je moet een lijn onder een weekend als die in Bahrein kunnen zetten. Het is erg pijnlijk om een race te verliezen op de manier waarop wij dat deden", zegt de 45-jarige Oostenrijker. "Het waren marginale verliezen, maar deze bij elkaar opgeteld hebben ons de zege gekost. Het is aan ons om het op te lossen. We moeten niet te lang stilstaan bij de teleurstelling, maar werken aan een oplossing voor de toekomst."



Wat betreft de toekomst heeft Wolff nog twee juniorrijders rondlopen bij verschillende teams: Pascal Wehrlein en Esteban Ocon. "Ik ben erg blij voor Pascal dat hij op deze manier terug heeft weten te slaan", blikt Wolff terug op het eerste seizoensoptreden van zijn Duitse protégé, die elfde werd in Bahrein. "Hij rijdt nog steeds niet helemaal pijnvrij, maar als we dat in het achterhoofd houden heeft hij het echt briljant gedaan. Het is slechts een kwestie van tijd voor hij punten scoort voor Sauber. Esteban laat op zijn beurt zien dat hij in de juiste koers vaart. Hij kan zichzelf meten aan zijn Force India-collega, Sérgio Pérez.



In de voorgaande drie edities wist Mercedes driemaal te winnen in Rusland, maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. "Het Sochi Autodrom is een compleet ander circuit dan de vorige drie. Met de nieuwe reglementen kan je bovenal niets voor waarheid aannemen. De bokalen die we in het verleden hebben geboekt geven geen zekerheid dat we komend weekend weer winnen. We bekijken het per stap", besloot Wolff.