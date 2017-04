Coureurs verdeeld over mogelijke invoering 'schild'

15:24 – De 'halo', vorig jaar uitgebreid besproken en getest, gaat het sowieso níet worden. Dat is deze week besloten door de F1 Strategy Group en F1 Commission. Toch is er nog altijd een plan om een vorm van cockpitbescherming in te voeren per 2018, namelijk het zogenaamde schild. Dit neigt meer naar het aeroscreen waarmee Red Bull eerder testte en zal later dit seizoen op de baan uitgeprobeerd worden.



De bedoeling is om het 'schild', zoals de vorm van cockpitbescherming voorlopig genoemd wordt, in 2018 in te voeren in de Formule 1. Niet iedereen is daar enthousiast over, zo bleek donderdag in Sochi. Op de vraag waar zijn voorkeur naar uitgaat, de halo of het schild, was Haas-coureur Romain Grosjean duidelijk. "Mag ik ook niets kiezen? Ik was geen liefhebber van de halo en eigenlijk ook niet van het schild. Ik wil de verbetering van veiligheid niet stoppen, dat moet altijd een prioriteit zijn, maar wil niet iets veranderen dat ik mijn hele leven al associeer met de Formule 1, namelijk de open cockpit. We moeten geen gesloten cockpit krijgen", vindt hij.



De Fransman kreeg in zijn standpunt steun van Daniil Kvyat. "Ik ben het helemaal met Romain eens. Voor nu is het genoeg, Formule 1-auto's moeten er hetzelfde uit blijven zien. We worden al voldoende beschermd. Goede ideeën moeten altijd overwogen worden, maar ik ben geen voorstander van de twee huidige opties."



Valtteri Bottas heeft een andere mening. "Ik heb geen problemen met het schild, het ziet er prima uit. Het is een goede stap ten opzichte van de halo. Veiligheid is altijd een belangrijke factor en het is belangrijk om daaraan te blijven werken. Om die reden vind ik het prima om het schild uit te proberen. Het is een goede stap vergeleken met de huidige situatie", vindt hij. Ook Daniel Ricciardo is positief: "Als coureurs hebben we een presentatie gekregen over het nieuwe schild. De eerste indruk is oké, er wordt nu nog wat aan gesleuteld en zodra het gebruiksklaar is zullen we ermee gaan rijden tijdens vrije trainingen. Het is goed dat er nog altijd gekeken wordt naar een vorm van cockpitbescherming, dat is positief", stelt de Red Bull Racing-coureur.