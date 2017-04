Ricciardo realistisch: "Dit circuit ligt ons gewoon niet"

16:04 – Het stond eigenlijk al vast dat Red Bull de vijfde startplek achter Ferrari en Mercedes zou gaan veiligstellen, maar welke coureur dat voor elkaar zou krijgen was uiteraard niet bekend. Daniel Ricciardo is dat uiteindelijk gelukt en oogde niet heel teleurgesteld na afloop. De Australiër weet dat er niet meer in zat voor de Oostenrijkers.



"Om eerlijk te zijn kijk ik liever naar mijn positie dan mijn tijd. We wisten dat de vijfde plek in de kwalificatie het maximaal haalbare zou zijn. Zo begonnen we ook aan dit weekend", sprak Ricciardo. "Ik keek overigens naar de eindtijden en zag dat het gat groot was. Dit circuit ligt ons gewoon niet. Dat is niet prettig om te weten, maar vorig jaar stond ik volgens mij 1,7 seconden van de poleposition en nu 1,8. Twee races later stonden we op pole (Monaco 2016, red.). Het kan zo omdraaien. Ik blijf dus positief, ondanks de vijfde plek."



Of Red Bull het gevecht met de voorkant van de grid kan aangaan verwacht Ricciardo niet: "Hopelijk blijven we in de top vijf. Dat is een realistisch doel. Ik ben bang dat we ten strijde moeten trekken tegen de mannen achter ons en niet de teams voor ons. Hopelijk krijgen de mensen thuis wel een prachtige strijd tussen Ferrari en Mercedes voorgeschoteld. Zij kunnen de strijd om de zege spannend houden." Ricciardo bezet dus de vijfde plek, maar verrassend genoeg was het Felipe Massa die Max Verstappen voorbleef en dus als zesde mag plaatsnemen op de startgrid. Dat drietal kent elkaar maar al te goed: "Omdat Massa, Verstappen en ik in hetzelfde gebouw wonen in Monaco, hebben we zondag misschien wel een 'interne' strijd. Misschien kan Max ons zijn appartement voor een weekend afstaan als we hem verslaan", besloot Ricciardo lachend.