P2 beste resultaat voor Räikkönen sinds Monza 2015

16:05 – Even leek het erop dat Kimi Räikkönen bezig was een enorme stunt af te leveren. De 37-jarige Fin, die al sinds de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk 2008 geen poleposition meer had gescoord, stond bij het vallen van de vlag bovenaan in de tijdenlijst. Helaas voor de wereldkampioen van 2007 schoot teammaat Sebastian Vettel nog onder zijn tijd door, waardoor Räikkönen genoegen moet nemen met een tweede stek.



"Het doel is logischerwijs om vooraan te staan", klinkt Räikkönen nuchter als altijd. "Het gevoel is over het algemeen veel beter dit weekend, hier in Rusland", spreekt de Fin tijdens het perspraatje van de FIA, na afloop van de kwalificatie. "Ik had echter een beetje last van wat verkeer en ik kon de banden niet zo goed op temperatuur krijgen als in de eerste run", verklaart hij waarom Vettel uiteindelijk met de eerste plaats aan de haal kon gaan.



"Ik ben erg blij met het verloop van de dag - er had persoonlijk meer ingezeten, maar met een een-tweetje mogen we zeker niet ontevreden zijn." Voor Räikkönen is het de eerste keer dat hij vanaf de voorste startrij mag aanvangen sinds de Italiaanse GP van 2015: destijds liep het uit op een drama, voor de eigen Tifosi kwam de Fin namelijk bijzonder slecht van zijn plaats toen de lichten doofden.