Hamilton weet reden van P4: "Simpelweg niet snel genoeg"

17:00 – Het was even geleden, maar Mercedes moest voor het eerst sinds Monaco 2016 weer een andere auto voor zich dulden in de kwalificatie. Dit keer waren het zelfs twee: zowel Sebastian Vettel als Kimi Räikkönen staat voor de Silberpfeilen. Niet vaak ontbrak Lewis Hamilton bij een persconferentie na afloop van een kwalificatie, maar in Sochi was dit wel het geval. Drie man waren de Brit te snel af, waardoor Hamilton zondag als vierde start.



"Ik was simpelweg niet snel genoeg. Dat lag allemaal aan de laatste sector, waar ik een halve tel verloor. Het hele weekend heb ik daar al problemen met de balans en het is lastig om de banden optimaal te laten werken. Het is zaak vanavond terug te keren naar de tekentafel en te verbeteren", aldus Hamilton, die onder de indruk is van het tempo wat Ferrari kan rijden: "Ze hebben goed werk geleverd. Qua racetempo zien ze er snel uit, terwijl mijn snelheid juist wat minder was gisteren. Het gaat daarom pittig worden. Maar ik ga alles geven. Sochi is geen eenvoudige baan, maar de lange rechte stukken moeten ons een kans geven naar voren te komen. Dat is het doel. Overigens start ik aan de vuile kant, dus op dat gebied heb ik mezelf geen plezier gedaan. Echter hebben we vandaag ons beste werk geleverd. Er staat ons een échte race te wachten. We hebben niets om ons zorgen over te maken: we richten ons op de positieve energie en hopelijk gaat het zondag beter."



Voor de tweede keer in zijn Mercedes-loopbaan was Valtteri Bottas zijn Engelse teamgenoot te rap af. Een derde tijd was uiteindelijk het resultaat na een uur kwalificeren in Rusland. De Fin is eerlijk: "We hebben vandaag kunnen zien dat Ferrari sneller was. We zaten er dichtbij, maar het was niet genoeg. Het hele weekend hebben zij al de overhand en het lukt Ferrari om meer uit de banden te halen. Ze zien er sterk uit en zoals we vaker hebben gezien dit jaar, ziet ook de snelheid in de wedstrijd er goed uit. Dat gaat zondag niet anders zijn", spreekt Bottas. Na vrijdag was de Fin niet helemaal tevreden en dus werd er nog het een en ander veranderd aan de Mercedes: "Toch was het voor nu niet genoeg, maar ik denk dat ze in de race van pas komen. Het draait ook allemaal om zondag. De tweede startrij is ook helemaal geen slechte plek. De run naar de tweede bocht is lang en dus kun je slipstreamen. Ferrari stond vooraan vandaag, maar hopelijk is dat morgen anders."