Horner is verbaasd: "Max leek de snellere van de twee"

17:08 – Achter Ferrari en Mercedes sluit Red Bull Racing al het gehele seizoen aan als het derde team. Een vijfde en een zesde plaats is realistisch gezien dan ook het uitgangspunt van de Oostenrijkse equipe, het lukte Daniel Ricciardo en Max Verstappen echter niet om dit resultaat uit het vuur te slepen op het Sochi Autodrom. Ricciardo maximaliseerde met een vijfde plaats, Verstappen moest genoegen nemen met P7.



"Daniel heeft alles uit de wagen weten te persen", aldus Red Bull-teambaas Christian Horner na afloop van de kwalificatie in Rusland. "P5 was het maximaal haalbare en dat is mogelijk gemaakt door een puike, gecontroleerde ronde in Q3. Max leek de snellere van de twee, maar zijn laatste run was niet foutloos en hij verloor daardoor een plaats aan Felipe Massa. Zodoende vertrekken we morgen als vijfde en zevende. Een vijfde plaats is overigens onze beste startplaats ooit op het Sochi Autodrom, maar dat betekent niet dat we morgen niet een hoop te doen hebben."



Red Bull was in de vorige drie edities van de Grand Prix van Rusland niet verder gekomen dan een zevende plaats. Ricciardo was degene die deze prestatie wist te leveren: de Australiër kwalificeerde zich op deze positie voor de inaugurele wedstrijd in Sochi, dat was in 2014.