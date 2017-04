Palmer crasht, Hülkenberg perst maximale uit zijn Renault

17:25 – Het zit Jolyon Palmer allerminst mee dit seizoen. De Brit lijkt een pechduiveltje op zijn schouder te hebben en áls zijn wagen dan een keer heel blijft, gooit hij zijn eigen glazen in. Ook op de zaterdag in Rusland kwam Palmer niet ongeschonden uit de strijd: 's ochtends liet zijn bolide hem in de steek, 's middags knalde de voormalig GP2-kampioen in de muur. Meer dan een zestiende startplaats zat er niet in voor Palmer, die teammaat Nico Hülkenberg wederom naar de vierde startrij zag gaan.



"Ik moet allereerst mijn monteurs bedanken, ze hebben het niet gemakkelijk gehad dit weekend. Het is werkelijk ongelooflijk wat ze tot dusver hebben neergezet en helaas is de kous nog niet af", kijkt Palmer terug naar zijn zaterdag op het Sochi Autodrom. "Ik pushte hard en nam teveel kerb mee bij het insturen van bocht vier, zodoende vloog ik de muur in. Ik had al een achterstand vanwege de problemen in de derde vrije training, maar we weten dat er vanalles kan gebeuren in de wedstrijd. Laten we hopen voor een betere dag, morgen."



In het onderlinge kwalificatieduel staat Palmer inmiddels met 4-0 achter, waar teammaat Hülkenberg in de Grand Prix van Bahrein de eerste punten voor Renault wist te scoren lijkt er nog een lange weg te gaan voor de Brit. Dat is ook sportief directeur Alan Permane niet ontgaan: "Jolyon had gemakkelijk in het derde kwalificatiesegment kunnen komen, maar het mocht niet zo zijn vandaag."



Waar Palmer wederom teleurstelde, blonk Hülkenberg andermaal uit. De Duitser eindigde op slechts een tiende van de Red Bull van Max Verstappen, iets wat het team een ferme boost gaf. "Ik denk dat ik het uiterste eruit heb gehaald, het was een bevredigende middag. De uitdaging ligt hem in de race: het heeft ons in de voorgaande races weleens aan tempo gescheeld, we zullen zien of de nieuwe onderdelen het juiste effect hebben."