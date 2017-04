Toro Rosso komt niet verder dan Q2: "Baan ligt ons niet"

8:00 – Carlos Sainz en Daniil Kvyat hebben zich tot dusver vaak met de strijd om plaatsing voor Q3 weten te bemoeien, maar op de zaterdag in Rusland liep het spaak voor het Toro Rosso-duo. Het tweetal eindigde binnen twee honderdsten en was dus aan elkaar gewaagd, maar voor een plaatsje in het laatste segment kwamen Sainz en Kvyat tekort. "Dit circuit ligt ons gewoonweg niet."



"Op vrijdag misten we de slag totaal, maar in de kwalificatie hebben we iets goed kunnen maken", spreekt de 22-jarige Sainz na afloop van de kwalificatie. "We hebben het tot P11 weten te schoppen, dat is niet slecht. Het is zonde dat ik drie plekken in moet leveren", denkt de Spanjaard aan de gridstraf die de Grand Prix van Bahrein hem opleverde. "Qua snelheid missen we iets op deze baan, niettemin kan de wedstrijd interessant worden. Elke kwalificatie en elke race wordt voor ons leuk vanwege het gevecht in het middenveld. Punten zijn mogelijk, ook al wordt het zwaar."



"Na het verloop van de derde vrije training denk ik dat ik blij kan zijn met het kwalificatieresultaat", aldus thuisrijder Kvyat, die dankzij de gridstraf van zijn teamgenoot van P13 naar P12 promoveert. "De wagen is lastig te besturen, dat is het hele weekend al het grootste euvel. Mijn rondje was echter prima, in de race zullen we ons best doen om voor punten te vechten!"



Kvyat behaalde met een vijfde plaats in de editie van 2015 zijn beste resultaat tijdens de Russische GP, Sainz kwam in zijn twee optredens nog niet verder dan de twaalfde plek. Max Verstappen is de enige coureur die voor Toro Rosso een punt wist te scoren in Rusland: dat deed hij in dezelfde race als waarin Kvyat vijfde werd.