Winnende Bottas ook voor het eerst 'Driver of the Day'

16:05 – Naast zijn eerste overwinning hengelde Valtteri Bottas zondag ook een andere primeur binnen: voor het eerst in zijn carrière werd hij na een Grand Prix verkozen tot 'Driver of the Day'. Bottas won de race op het Sochi Autodrom, hij pakte bij de start de leiding en stond deze niet meer af.



Het is de derde keer dit seizoen dat de winnaar van een race ook 'Driver of the Day' geworden is: eerder kreeg Sebastian Vettel de onderscheiding na zijn overwinningen in Melbourne en Bahrein. Max Verstappen werd tussendoor in China, waar hij als derde eindigde, verkozen tot man van de wedstrijd.



De Driver of the Day-verkiezing werd vorig jaar geïntroduceerd in de Formule 1.