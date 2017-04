Bottas in de wolken met eerste GP-zege: "Duurde even"

16:05 – Hij had er 81 Grands Prix voor nodig, maar de eerste Grand Prix-zege van Valtteri Bottas is eindelijk een feit. De 27-jarige Mercedes-rijder greep bij de start van de wedstrijd in Rusland de leiding, om in de slotfase een rap naderende Sebastian Vettel te weerstaan. Bottas is logischerwijs in de wolken met zijn victorie: "Het mocht even duren."



Na een fantastische start, waarin polesitter Vettel en nummer twee Kimi Räikkönen werden verschalkt, kwam de deze winter van Williams overgekomen Fin aan kop op het Sochi Autodrom. "Mijn start was inderdaad erg goed, maar ik ben in het bijzonder tevreden over mijn herstart." Nadat de safety car - die wegens het incident tussen Romain Grosjean en Jolyon Palmer de baan op moest komen - naar binnen dook, wist Bottas direct een gat te trekken.



"Het was natuurlijk een vreemde aanleiding", kijkt Bottas terug op de mogelijkheid om ineens voor het team te kunnen rijden dat de afgelopen drie jaren alle titels had gepakt. "Ik heb me even moeten aanpassen, maar vandaag kwam alles samen. Het team, de monteurs en de engineers, hebben deze overwinning voor mij mogelijk gemaakt."



Tegen het einde van de race kwam Vettel, die veel later dan Bottas gestopt was, op verser rubber naderbij. "Ja, dat was even spannend", blikt de nieuwbakken Grand Prix-winnaar terug. "Gelukkig heb ik het weerstaan, hopelijk kunnen we deze lijn doorzetten. Ons doel is om met beide wagens op het podium te komen, maar voor mijzelf ben ik erg blij."



Bottas is de 107de coureur die een Formule 1-race weet te winnen, tevens is hij de vijfde rijder uit Finland die een Grand Prix-zege scoort.