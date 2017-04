Vettel verliest van Bottas, loopt uit op Hamilton in WK-stand

16:08 – Zijn eerste poleposition sinds Singapore 2015 heeft Sebastian Vettel niet weten om te zetten in een zege. Desondanks heeft de Duitser goede zaken gedaan in het kampioenschap, want uitlopen op Lewis Hamilton, die vierde werd, is de Ferrari-coureur wel gelukt. Bij de start stoof overwinnaar Valtteri Bottas de Heppenheimer voorbij, maar door een lange stint op ultrasofts en een dus relatief korte op supersofts maakte Vettel het nog wel enorm spannend in de slotfase. Het gat werd minder dan een seconde, maar een inhaalpoging bleef uit en dus werd Vettel tweede op het Sochi Autodrom in Rusland.



In zijn jacht op Bottas kwam Vettel kort voor het einde Williams-coureur Felipe Massa tegen, daar verloor de viervoudig werelkampioen kostbare tijd: "Ik probeerde alles om Valtteri bij te halen en ik dacht dat er wel een kans was op het rechte stuk. Ik dacht dat Massa wel gas terug zou nemen in de derde bocht, aangezien die volgas is, en mij voorbij zou laten. Op die manier zou ik niet veel tijd verliezen, maar ik wist niet zeker wat hij ging doen. Ik verloor dus iets meer dan ik had gehoopt, maar dat maakt niet meer uit", aldus Vettel op het podium. "Mijn felicitaties gaan uit naar Valtteri. Het is zijn eerste zege en dus is het zijn dag."



Terwijl de rest van de top vijf achter elkaar naar binnenkwam voor de verplichte bandenwissel, was het Vettel die besloot lang buiten te blijven op de ultrasofts. Zijn tijden zakten niet enorm in en dus hoopte Vettel erop voor Bottas weer de baan op te komen na zijn stop, dat mislukte: "Maar ik had wel versere banden aan het einde. Ik had een gat richting Kimi (Raikkonen, red.). We probeerden het dus zolang mogelijk uit te stellen, hoopten erop dat Valtteri in verkeer terecht zou komen en dat wij vrij baan zouden hebben. Dat was het plan. We hebben alles geprobeerd, maar verloren de race al net na de start. Ik had wel een goede start, maar het was jammer. Onze start was vergelijkbaar met die van Valtteri, maar hij kon profiteren van de slipstream. Ik verdedigde de binnenkant. Tegen de tijd dat we moesten aanremmen zat hij al naast ons en gooide hij de deur voor mij dicht. Dat is waar hij de wedstrijd won. Zijn eerste stint was vervolgens uitmuntend. Ik kon hem niet bijhouden. Hij was erg snel, maakte geen fouten en was de man van de wedstrijd."



Met een verschil van dertien punten naar Hamilton leidt Vettel nog steeds het Formule 1-kampioenschap.