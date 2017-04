Force India versterkt vierde plek met dubbele puntenfinish

17:38 – Zesde en zevende. Force India kan tevreden terugblikken op de Russische Grand Prix. Beide coureurs reden vrijwel de hele wedstrijd in niemandsland, al kwam Renault-coureur Nico Hülkenberg nog aardig dicht aan de staart van Esteban Ocon. Met een seconde verschil naar de Duitser werd Ocon zevende. Zijn beste resultaat tot nu toe in de koningklasse. Ploegmaat Sergio Pérez eindigde een plekje hoger. Met dit resultaat verstevigt de Indiase renstal haar vierde positie in het constructeurskampioenschap.



"Bij deze mijn felicitaties voor de dubbele puntenfinish van het team. Deze veertien punten versterken onze vierde plaats in het kampioenschap en is een mooie beloning in een weekend waar we gemaximaliseerd hebben. Esteban heeft zijn beste resultaat tot dusver behaald en is doorgegaan met zijn honderd procent-score bij ons. De zesde positie van Sergio betekent dat hij nu veertien wedstrijden achter elkaar in de punten is geëindigd. Dat is een zeer mooie prestatie", spreekt Robert Fernley lovende woorden over het resultaat.



Net als het grootste gedeelte van het veld zaten ook de heren van Force India op een éénstopper: "Dat was ook duidelijk het meest gangbare vandaag. We hebben daarentegen ook nog eens de juiste beslissingen genomen aan de pitmuur. Het was een zeer bemoedigend weekend. De auto heeft zich goed gedragen en met onze kwalificatiesnelheid zijn ook stappen gemaakt. Tevens hebben we met beide auto's punten gepakt."



Na drie tiende posities, is Ocon weer wat geklommen in de positielijst. Een zevende stek was in Sochi het resultaat en dus is de Fransman dolblij: "Ik denk ook niet dat we meer hadden kunnen bereiken", aldus Ocon. "Het enige minpuntje was mijn slechte start, echter wist ik de verloren plekken weer terug te pakken in de eerste ronde. Dus aan het einde van de rit zat het weer goed. Ik ben nu in alle vier de wedstrijden in de punten gefinisht en dat is vaker dan ik had durven dromen. We reizen als vierde af naar Barcelona, waar we een aantal updates kunnen verwachten. Ik heb vertrouwen in de toekomst."



Eén plekje hoger en negen seconden daarvoor was het teamgenoot Pérez. De Mexicaan kwam als zesde over de Russische meet, al had de wedstrijd wat spannender gemogen: "Het was niet heel geweldig. Ik had constant vrij baan, was aan het jagen op de mannen voor me en reed weg van de coureurs achter", aldus Pérez. "Gevechten op het asfalt waren er dus niet, dus ik richtte me simpelweg op mijn race en probeerde de punten veilig te stellen. Qua strategie heeft het team perfect werk geleverd door op het juiste moment te stoppen. Opnieuw hebben we alle kansen aangegrepen. Ik ben blij!"