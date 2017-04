Ricciardo baalt stevig van uitvalbeurt in Sochi

7:00 – Een jaar geleden haalde hij iedere race de finish, maar in 2017 staat Daniel Ricciardo na vier Grands Prix al op twee DNF's. Na zijn uitvalbeurt in Melbourne viel de Australiër ook in Sochi uit.



Kort na de safety car-periode, een gevolg van de crash tussen Romain Grosjean en Jolyon Palmer, ging het mis voor Ricciardo: zijn remmen rechtsachter raakten oververhit. De Red Bull-coureur, gestart vanaf de vijfde plaats, lag op dat moment op P7. Max Verstappen en Felipe Massa waren hem voorbij gegaan. "Mijn start was best goed en ik was iets beter weg dan de mannen voor me, maar moest daarna even van het gas. Daardoor verloor ik het momentum en aan de buitenkant verloor ik veel terrein. Het leek een mooi gevecht te gaan worden, maar toen ik na de safety car in mijn spiegels keek om te zien waar de Force India was, zag ik dat mijn achterrem in de brand stond. Ik meldde het aan het team en me werd verteld dat ik langzaam terug naar de pits moest rijden. Helaas kon het probleem daar niet gerepareerd worden en moest ik uitvallen."



"Heel frustrerend", vervolgt hij. "Op zo'n zondag werk je toe naar de race en bewaar je je adrenaline tot de start, maar helaas was alles nu snel voorbij. Het gevecht waar ik op hoopte is uitgebleven."



Ricciardo hoopt nu, evenals teamgenoot Verstappen, op beterschap met het vernieuwde chassis dat in Barcelona wordt geïntroduceerd. "We weten niet hoeveel winst dat gaat opleveren, maar we hopen dat dit een eerste stap is om dichter bij de leiders te komen", aldus de huidige nummer zes van het WK.