Bottas 107e racewinnaar in historie van Formule 1

10:05 – Een klein jaar nadat Max Verstappen de 106e werd, is racewinnaar nummer 107 uit de geschiedenis van de Formule 1 een feit. Met zijn overwinning in Sochi voegde Valtteri Bottas zijn naam toe aan het mooie lijstje van Grand Prix-overwinnaars. Hij is nu één van de 34 coureurs met één zege achter zijn naam.



Tot de 33 andere mannen die één keer wisten te winnen in de Formule 1 behoort slechts één andere nog actieve coureur: Max Verstappen. Verder behoren onder meer Pastor Maldonado, Heikki Kovalainen, Robert Kubica, Jarno Trulli, Olivier Panis en Alessandro Nannini tot het lijstje éénmalige racewinnaars. Hetzelfde geldt voor legendarische coureurs als Carlos Pace, Jochen Rindt, Lorenzo Bandini en François Cevert. Helemaal bovenaan het lijstje met racewinnaars staat Michael Schumacher, die maar liefst 91 keer zegevierde. Mocht Bottas nog een keer winnen, dan voegt hij zich bij een momenteel elfkoppig gezelschap dat twee zeges boekte. Van het huidige veld is Daniel Ricciardo zijn eerste richtpunt: de Australiër staat op vier overwinningen.



Bottas is de vijfde Fin ooit die een Grand Prix wint. Keke Rosberg was de eerste Fin die een Formule 1-race wist te winnen, zijn voorbeeld werd gevolgd door Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen en Kovalainen.



Zie ook onze special van afgelopen winter: Finland, een bron van Formule 1-succes.