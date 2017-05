Een jaar later: hoe Max Verstappen Red Bull-coureur werd

9:28 – Precies een jaar geleden, op 5 mei 2016, slingerde Red Bull Racing een persbericht de wereld in. 'New line-up for Spain' was de korte titel. Enkele dagen na de Grand Prix van Rusland maakte het team bekend dat Max Verstappen werd overgeheveld van Toro Rosso naar Red Bull en dat Daniil Kvyat de omgekeerde weg bewandelde. Maar hoe ging dat in zijn werk, welk proces vond plaats voordat het bewuste persbericht de deur uitging? GPUpdate.net sprak erover met Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen.



Een glimlach verschijnt op het gezicht van Raymond Vermeulen als hij terugdenkt aan de nasleep van de Russische Grand Prix van 2016. Max Verstappen reed ijzersterk in Sochi, al zag hij door een motorprobleem een zesde plaats in rook opgaan. Daar tegenover stond de race van Daniil Kvyat; de Rus knalde in bocht twee tegen Sebastian Vettel, die op zijn beurt Daniel Ricciardo toucheerde. Het gevolg: Vettel en Ricciardo waren allebei boos op Kvyat en tijdens de race kwam Vettel, die in de muur eindigde, verhaal halen aan de pitmuur van Red Bull Racing. Kvyat ging door het stof, maar het geduld van Red Bull en Dr. Helmut Marko was op. De Rus had al (te) weinig laten zien in 2016 en Marko achtte de tijd rijp voor een ingrijpende wijziging.



Telefoon van Dr. Marko

En dus ging, op weg terug naar huis, de telefoon van Vermeulen. "Ik weet het nog heel goed en zal het ook nooit vergeten. Ik was samen met Jos (Verstappen, red.) in Rusland geweest en daar waren natuurlijk wat incidenten geweest met Kvyat. We vlogen gezamenlijk terug naar Düsseldorf, daar zou ik mijn aansluitende vlucht naar Nice pakken. Tijdens die overstap werd ik gebeld door Dr. Helmut Marko. Hij wilde me zien."

"Even slecht bereikbaar"

Vermeulen voelde het nieuws toen al een beetje aankomen. "Ik vroeg meteen gekscherend of we een stoeltje moesten komen maken. Het was duidelijk dat er wat speelde." Op de vraag van Vermeulen wanneer Marko hem precies wilde zien zei de Oostenrijker, de grote baas van het autosportproject van Red Bull, 'morgen'. "Moet ik Max meenemen", vroeg Vermeulen vervolgens. Marko reageerde instemmend. "Toen had ik wel in de gaten dat het om een switch kon gaan", zegt de manager van Verstappen. "We zijn vervolgens naar Graz gevlogen, hebben daar geluncht en om 16.10 uur stapten we zijn kantoor uit en was het geregeld."En dus was Max Verstappen ineens, op 18-jarige leeftijd en na iets meer dan één volledig seizoen in de Formule 1, coureur van Red Bull Racing. Vermeulen: "We hebben natuurlijk eerder al veel gesprekken met Dr. Marko gehad en wisten dat die stap ooit een keer ging komen. Na Sochi is er intern gewikt en gewogen en zeiden ze: "We denken dat Max er klaar voor is. Stap in die auto, zonder enige druk, en doe je ding." Vervolgens hebben we de zaak geformaliseerd, hebben we zijn stoeltje gemaakt en zijn we zonder verwachtingen afgereisd naar Barcelona."Op 5 mei 2016 kwam Red Bull met het officiële nieuws naar buiten dat Verstappen vanaf Spanje de teamgenoot van Daniel Ricciardo zou zijn. De dagen ervoor, toen Vermeulen al wist wat er ging gebeuren, was de manager druk in de weer met praktische zaken. "Je speelt op verschillende speelvelden. Je hebt sponsors, die moeten geïnformeerd worden. Ook over de impact van de overstap. Welke kansen biedt het, welke marketinguitingen zijn er mogelijk? Daarover moeten dan afspraken worden gemaakt met Toro Rosso en Red Bull. Het waren heel korte nachten, die week. Maar onze sponsors steunden ons en gingen allemaal mee, daar waren we heel blij mee."

Intens moment

Op een bepaald moment in de week gebeurde het onvermijdelijke: geruchten in de media dat Verstappen wel eens op korte termijn naar Red Bull zou kunnen gaan ontstonden vrij snel na de race in Rusland, op woensdagavond barstte de bom: ineens sijpelde het nieuws door dat alles rond was en de Nederlander ineens per direct de overstap zou maken. Vermeulen wist dat toen al een aantal dagen, maar moest zijn mond houden. Ook toen woensdagavond de ene na de andere journalist hem belde om te checken of de geruchten over een overstap klopten. Als manager zit je dan in een onmogelijke positie: je mag niets bevestigen, dat is aan het team, maar wil ook niet liegen. "Tsja. Dan ben ik even slecht bereikbaar hè", knipoogt Vermeulen. "Op dat moment waren we nog vol met de leiding van Red Bull in de slag om de laatste details in te vullen. De volgende dag kwam het persbericht. Ja, dan ontploft je telefoon wel even. Er stroomden felicitaties binnen, van heel veel mensen. Iedereen was enorm enthousiast dat voor het eerst een Nederlander bij een topteam in de Formule 1 zat. Dat is fenomenaal."

Inmiddels zijn we één jaar verder. En wat een jaar is het geweest: natuurlijk was er meteen die historische zege in Spanje , maar eigenlijk heeft Vermeulen het hele jaar in een soort roes beleefd. "Alles gaat zo snel", zegt de man die Verstappen al zijn hele carrière begeleidt. Tien dagen na de formalisatie van de overstap was Verstappen ineens Grand Prix-winnaar. Beide mijlpalen met elkaar vergelijken kan Vermeulen eigenlijk niet. "Ieder moment heeft zijn charme. Toen we die deal maakten met Red Bull Racing...ik weet het nog goed. We liepen de trap af bij het hotel en dan pak je elkaar even vast. Dat is heel intens. Je hebt dan toch een gevoel van 'potverdomme, we hebben het geflikt'. Maar een week later liepen de tranen over mijn wangen toen ik samen met Jos de Grand Prix zat te kijken, achterin de hospitality-unit van Red Bull in Barcelona. En twee weken later ben je weer teleurgesteld omdat hij de auto op zaterdag en zondag in de muur zet. Dat is topsport. Highs and lows.""Al zijn er gelukkig voorlopig meer highs dan lows", voegt Vermeulen eraan toe. In de 26 maanden dat Verstappen nu Formule 1-coureur is heeft hij zich ontwikkeld tot één van de smaakmakers van de sport en misschien wel de meest populaire sporter van Nederland. De Formule 1 leeft, dankzij hem, meer dan ooit tevoren en zowel in Oostenrijk als Spa heeft de Red Bull-coureur dit jaar zijn eigen tribune met duizenden fans. Vermeulen beseft dat alles enorm snel is gegaan: "Bij Toro Rosso zat Max stevig in het zadel voor de lange termijn. De druk om in de Formule 1 te komen was weg, het was toen aan hem om het om te zetten in prestaties. Dat heeft hij fantastisch gedaan." Ruim een jaar na zijn debuut bij Toro Rosso werd hij Red Bull-coureur, tien dagen later was hij racewinnaar. "We zijn enorm blij met de manier waarop Max zich ontwikkelt. Maar we willen altijd meer."Door: Roland Mather