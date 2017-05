Pitstop Verstappen in Sochi snelste bandenwissel van 2017

11:59 – Op de baan is het team minder snel dan ze zouden willen, maar in de pits is er op de snelheid van Red Bull Racing niets aan te merken. Het team werkte tijdens de Grand Prix van Rusland de snelste pitstop van het jaar tot dusver af: de vier banden van Max Verstappen waren na 2,33 seconde gewisseld.



Door de vroege uitval van Daniel Ricciardo en de gekozen strategie hoefde Red Bull Racing in Sochi slechts één pitstop uit te voeren: die van Verstappen in rondje 29. De ultrasofts werden vervangen door supersofts en dat klusje klaarde de pitcrew in 2,33 seconde. Dit bleek niet alleen de snelste stop van de race in Rusland, maar ook van het seizoen tot dusver. Bovendien was het de eerste 'nederlaag' voor de pitcrew van Williams: het team werkte tijdens de Grands Prix van Australië, China en Bahrein de snelste bandenwissel af.



De pitstops kosten in 2017 voorlopig iets meer tijd dan vorig jaar, omdat de nieuwe banden zwaarder en breder zijn. Opvallend detail aan de bandenwissels in Sochi is dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas de op één na snelste stop had, in 2,36 seconde. Ferrari had meer dan drie seconden nodig om de banden van Sebastian Vettel te wisselen en dus verloor het team in de pits méér tijd dan het uiteindelijk aan de finish tekort kwam voor de zege. Vettel bereikte de finish van de Grand Prix van Rusland 0,617 seconde na Bottas.