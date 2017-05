Brown: "Deelname aan Indy 500 laat onze toewijding zien"

9:51 – De kans die Fernando Alonso krijgt om deel te nemen aan de Indy 500 geeft volgens McLaren-directeur Zak Brown aan dat McLaren-Honda nog steeds 'één groep is', ondanks de probleemvolle seizoenstart in de Formule 1. De Britse formatie is er in 2017 nog niet in geslaagd een punt te scoren en kampt met de betrouwbaarheid van de MCL32. Ook het vermogen dat de Honda-krachtbron produceert laat nog te wensen over.



De moeilijke start heeft er aan bijgedragen dat McLaren besloten heeft een stap te maken naar de IndyCar. Alonso krijgt de kans te rijden in een auto van Andretti, welke wordt aangedreven door een Honda-motor. Afgelopen week reed de Spaanse coureur voor het eerst een aantal rondjes op Indianapolis en Brown zegt dat dit laat zien dat er van alle partijen voldoende toewijding is, ondanks een lastige samenwerking in de koningsklasse.



"Het is duidelijk dat we het lastig hebben op de baan. Dit zorgt voor vragen over onze samenwerking", aldus Brown tegen ESPN. "De samenwerking wordt alleen maar sterker en het voelt goed om op deze manier de toewijding van McLaren, Honda en Alonso te demonstreren. We zijn één groep, toegewijd en gericht op winnen. Het is daarbij ook geweldig dat Honda competitief is in de IndyCar. Uiteraard zijn we wel gefrustreerd over de huidige situatie, maar dat geldt ook voor Honda."



Volgens Brown mogen er ook geen wonderen verwacht worden in Spanje en Monaco: "Het is niet eenvoudig op te lossen", vervolgt hij. "We gaan weinig progressie zien in Spanje, Monaco en zelfs in de hele eerste seizoenshelft. Het is daarom belangrijk de wereld te laten zien dat we wel toegewijd zijn aan elkaar, want daar krijgen we regelmatig vragen over."