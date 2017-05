Ferrucci ook dit jaar ontwikkelingscoureur bij Haas

19:08 – Santino Ferrucci is ook dit seizoen als ontwikkelingscoureur verbonden aan Haas F1. De 18-jarige Amerikaan combineert deze functie evenals vorig jaar met een racerol in de GP3, waar hij bij DAMS teamgenoot is van Tatiana Calderon en Bruno Baptista.



"Al vanaf ik begon met racen is het mijn doel om Formule 1-coureur te worden. Om als Amerikaan deel uit te maken van een Amerikaans team is iets dat mij enorm trots maakt", reageert Ferrucci, de nummer twaalf van het GP3-kampioenschap in 2016. Vorig jaar mocht hij, naast het bijwonen van Grands Prix en het verrichten van simulatorwerk, ook twee testsessies afwerken voor Haas F1. Hij kwam op beide dagen van de 'in-season test' in Silverstone in actie. "Ik heb afgelopen seizoen veel geleerd in de GP3 met DAMS en bij Haas F1. Door deze combinatie heb ik meer en in een hoger tempo kunnen leren. Ik voel me veel beter voorbereid op dit jaar."



"We zijn heel blij dat Santino weer bij ons is en kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling in de GP3", vult teambaas Guenther Steiner aan. "Het beviel ons wat we vorig jaar van hem hebben gezien tijdens de test en zijn volwassenheid in en uit de auto is indrukwekkend. Santino is een jonge Amerikaanse coureur met veel potentie die veel leert."