Coureurs gewaarschuwd voor afsnijden tweede bocht

13:59 – De Formule 1-coureurs zijn, na afloop van de eerste vrije training, gewaarschuwd over het terugkeren op de baan in bocht twee. De wedstrijdleiding zag in het verleden vaker een rijder naast de baan geraken en een gevaarlijke situatie creëren door snel terug te schieten en probeert dit de kop in te drukken.



"Elke rijder die van de baan geraakt in bocht twee en over de drempels in de uitloopstrook rijdt, mag pas terugkeren als hij langs de bollard (het paaltje, red.) is gereden. De coureurs worden eraan herinnerd dat ze op deze manier, en niet anders, terug moeten keren op de baan als ze eraf zijn geschoten", valt er te lezen in een herziening van de reglementen voor deze Grand Prix.



Op bijvoorbeeld het Sochi Autodrom wordt al jaren gebruikt gemaakt van deze oplossing: de 'bollard' staat daar hoog aan de binnenkant van de tweede bocht, zodat de coureurs niet makkelijk de tweede bocht af kunnen steken.