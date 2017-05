Mercedes kent sterke vrijdag: "Upgrades doen hun werk"

16:51 – De vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya kon niet beter verlopen voor het team van Mercedes. Zowel in de ochtend als in de middag eindigden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op de plaatsen één en twee, bovendien lijken de upgrades hun werk bijzonder goed te doen. Het Brits-Finse duo was dan ook erg te spreken na afloop van de trainingssessies.



"De eerste vrije training was heel erg goed, maar in de tweede sessie veranderde de baan nogal", analyseert Hamilton, die tweemaal als snelste uit de bus kwam. "Het was slipperig en daardoor langzamer, de wind maakte het bovendien listig. Het was ontzettend uitdagend maar daarom niet minder leuk. Het team heeft puik werk geleverd, de upgrades werken precies zoals gehoopt. Persoonlijk is dit een veel betere start van het weekend dan in Sochi, dus ik ben erg blij."



"Vandaag was een belangrijke dag voor ons, vanwege de upgrades", weet Bottas. "Ons doel was om te evalueren of die upgrades ook werkten en dat lijkt er wel op. Het is nog te vroeg om precies te kunnen zeggen waar we staan, maar het ziet er vooralsnog heel goed uit. Om het weekend positief te starten is altijd fijn, maar laten we niet vergeten dat het om een goede zaterdag én zondag draait. We zullen blijven werken."