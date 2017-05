Horner: "Update beetje overdreven in diverse media"

21:42 – Daar was hij dan, vrijdagochtend in Barcelona: de vernieuwde RB13 van Red Bull Racing. Wekenlang werd erover gesproken en naarmate de tijd vorderde werden de verwachtingen van de update, hoewel het team zelf altijd de boot iets afhield, steeds hoger. Tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje bleek dat de auto wel degelijk verbeterd is, maar dat het nog lang niet genoeg is.



Op papier is Red Bull Racing iets dichter bij Ferrari gekomen, al moet daarbij worden aangetekend dat het Italiaanse team een zeer moeizame dag kende. Het gat met Mercedes, dat eveneens een flink verbeterde auto heeft, is nog altijd aanzienlijk: dat schommelde vrijdag tussen de 0,6 en 1,2 seconde, ook in de lange runs.



Teambaas Christian Horner van Red Bull gaf na de vrijdagtrainingen in Barcelona toe dat door de buitenwereld misschien te veel van de update verwacht is. "De stap voorwaarts die we hier zouden zetten is de afgelopen periode door diverse media een beetje overdreven. Maar het is wel degelijk een significante upgrade, met name aerodynamisch. Veel verbeteringen zijn zichtbaar, maar juist de delen die niet zichtbaar zijn hebben veel tijd en werk gekost. Iedereen in de fabriek heeft geweldig werk verricht door alles op tijd af te krijgen."



De plek in de pikorde van het team is, ondanks de stap voorwaarts van Red Bull Racing, voorlopig niet veranderd. "We lijken nog steeds het derde team te zijn, al is het gat naar Ferrari en Mercedes kleiner dan eerder dit seizoen. Er is extra performance op de auto gekomen en bovendien is er nog veel te winnen op het gebied van finetunen en het begrijpen van de nieuwe onderdelen." Horner denkt niet dat de positie van Red Bull, min of meer kansloos voor zeges onder normale omstandigheden, ten koste gaat van de motivatie van zijn coureurs. "Max en Daniel zijn gretig en ambitieus, maar ik zie geen frustratie. Beide coureurs kunnen zien hoeveel werk er achter de schermen verzet wordt en hoeveel uur erin gestoken wordt. Maar het blijft sport en we moeten het opnemen tegen enorme concurrenten in de vorm van Ferrari en uiteraard Mercedes."