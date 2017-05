Onderling kwalificatieduel geen punt van zorg voor Verstappen

9:15 – Na vier Grands Prix is de stand in het onderlinge kwalificatieduel bij Red Bull Racing 3-1 in het voordeel van Daniel Ricciardo. Alleen in Melbourne, waar de Australiër van de baan schoot, kwalificeerde Verstappen zich beter dan zijn collega. In China hielpen technische problemen vervolgens de kwalificatie van de Nederlander om zeep, bij de daaropvolgende races in Bahrein en Rusland was Ricciardo sneller.



En hoewel Verstappen in de eerste races van 2017 meer indruk gemaakt heeft dan zijn teamgenoot, lijkt de kwalificatie dus een verbeterpunt te blijven. Zeker omdat hij ook in 2015 en 2016 over een heel seizoen het onderlinge kwalificatieduel met zijn teamgenoot verloor. Verstappen ziet het echter anders. Hij reageert wat verbaasd op de suggestie dat de kwalificatie een persoonlijk verbeterpunt lijkt te zijn. "Of mijn races in verhouding beter zijn dan mijn kwalificaties? Nee, ik denk gewoon dat het dit seizoen nog niet helemaal mee gezeten heeft in de kwalificaties. Je kent het verhaal wat er gebeurde in Bahrein, dan ben je sowieso klaar voordat je kan beginnen", verwijst hij naar het feit dat Felipe Massa hem toen, volgens de Nederlander, in de weg reed. "En in Rusland braken in Q3 twee delen van de vloer af. Dan houdt het ook op."



Het beste kwalificatieresultaat van Verstappen dit seizoen tot dusver is een vijfde plaats, behaald in Melbourne. Teamgenoot Ricciardo heeft een vierde plek in de kwalificatie, in Bahrein, als beste uitslag staan.



