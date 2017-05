Force India fel over mogelijke hulp Mercedes aan Honda

9:41 – De problemen van Honda zijn inmiddels dusdanig groot dat zelfs de concurrentie wat medelijden lijkt te hebben. Het hardnekkige gerucht gaat rond dat Mercedes de Japanners een handje helpt om huidige knelpunten op te lossen. Maar: niet iedereen in de paddock is daar even blij mee.



In Barcelona wilde Mercedes-teambaas Toto Wolff vrijdagavond niet reageren op het gerucht. Zijn collega Robert Fernley van Force India, die naast Wolff zat, daarentegen wel. Hij was opvallend uitgesproken over de mogelijke 'ontwikkelingshulp' van Mercedes aan Honda. "Als team dat niet alleen betaalt voor Mercedes-motoren, maar bovendien ook een bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling daarvan, ben ik absoluut erg negatief over het delen van technologie met een ander team, dat een directe concurrent van ons is."



Force India rijdt al sinds 2009, een jaar voordat de Duitsers met een eigen fabrieksteam in de Formule 1 stapten, met Mercedes-motoren. Momenteel staat het vierde in het constructeurskampioenschap en laat het onder meer het kapitaalkrachtige McLaren, dat worstelt met zijn Honda-motoren, achter zich.