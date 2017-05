Ferrari vooraan, Verstappen vijfde in laatste training

12:01 – Op vrijdag hadden ze het lastig, maar Ferrari lijkt de boel weer op de rit te hebben. In de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje eindigden Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel op de plaatsen één en twee en gingen ze harder dan Lewis Hamilton een dag eerder. Max Verstappen was, evenals tijdens de trainingen op vrijdag, 'best of the rest' achter de coureurs van Ferrari en Mercedes. Hij klokte de vijfde tijd.



Sebastian Vettel wist het na de trainingen op vrijdag ook niet precies. Zijn auto voelde snel aan, maar het kwam er niet uit. "Ik denk dat de auto hier goed uit de voeten kan, maar tot nu toe lukt het nog niet echt. Het is nu een kwestie van de puzzelstukjes op de juiste plek krijgen", sprak de WK-leider. En dus moest Ferrari aan de bak met de afstelling, want op basis van de vrijdagtrainingen leek het erop dat Mercedes de zaken beter voor elkaar had. De vernieuwde W08 liep als een zonnetje en kwam vrijdag tot een snelste tijd van 1.20.802.



Die tijd ging er zaterdagochtend ruimschoots aan. Op de softs ging Räikkönen rond in 1.20.214, met afstand de snelste ronde van het weekend. Teamgenoot Vettel volgde met 1.20.456, Lewis Hamilton moest met 1.20.595 enigszins passen. Hij was ook sneller dan een dag eerder, maar niet zo snel als de Ferrari's.



De teamgenoot van Hamilton, Valtteri Bottas, kende een korte training. In aanloop naar de derde vrije training moest Mercedes de power unit van de Fin vervangen, in verband met een waterlek besloot het terug te grijpen op het motorblok dat de afgelopen vier Grands Prix gebruikt is. Deze motorwissel kostte tijd en de eerste veertig minuten van de sessie stond de Fin binnen. Eenmaal buiten was hij meteen snel, al kwam hij niet aan de tijden van Hamilton en beide Ferrari's. Bottas kwam uiteindelijk nog tot zeven rondjes en dat waren er evenveel als Vettel, die in het tweede deel van de sessie te maken kreeg met een technisch probleem.



Max Verstappen vond zichzelf na een uur trainen terug op een positie die hij goed kent: P5. Evenals in de eerste en tweede training was hij de eerste coureur achter de teams die de zaken het best voor elkaar hebben, Ferrari en Mercedes. In zijn verbeterde RB13 gaf Verstappen acht tienden toe op de beste tijd van Räikkönen. Teamgenoot Daniel Ricciardo volgde op P6, Nico Hülkenberg bevestigde met een zevende stek de prima vorm van Renault. Felipe Massa, Carlos Sainz en de verrassend snelle Fernando Alonso maakten de top tien vol.



De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Catalunya begint om 14.00 uur.