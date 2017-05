Alonso schittert in Spaanse kwalificatie: "Dit is een cadeau"

15:28 – Twee bochten en toen hield de MCL32 er in de eerste vrije training al mee op. Er werd een nieuwe power unit in de McLaren gebouwd, maar ook daar was Fernando Alonso in de tweede oefensessie niet helemaal tevreden over: "Geweldig werk jongens, maar de motor is nog langzamer dan de eerste". De laatste training verliep zonder problemen, maar in de kwalificatie trok de ex-wereldkampioen voor eigen publiek echt alles uit de kast. Met resultaat: Alonso vocht zich naar de zevende startplek op de grid.



Q1 werd met een twaalfde tijd netjes doorlopen. Niet verbazingwekkend, dat is de couruer eerder gelukt. Vaak is het tweede kwalificatiedeel het eindstation voor de Britse formatie, maar ook deze overleefde de Spaanse coureur. Met Force India en Williams als directe concurrenten zou het lastig gaan worden in Q3: beide teams rijden met een Mercedes-motor. De Honda-krachtbron kan dat brute geweld niet leveren en dus leek een tiende startpositie in de maak. Maar Alonso heeft altijd dat beetje extra. Terwijl de rest van de top zes buiten bereik lag, nestelde de McLaren-coureur zich op de zevende startplek. Esteban Ocon, Sergio Perez en Felipe Massa moesten nog een rondetijd neerzetten en dus leek het erop dat Alonso spoedig zou gaan zakken. Ocon kwam er niet aan, zijn Mexicaanse ploegmaat lukte het ook niet. Alle ogen waren dus gericht op Massa, maar ook de Braziliaan kon niet tippen aan de tijd van zijn voormalig teamgenoot. Voor eigen publiek beleefde Alonso een geweldige kwalificatie. De zevende startplek is voor hem.



"Het publiek heeft me geholpen. En misschien komt het ook wel door het rijden op de ovals, daar heb ik geleerd hard te rijden op de rechte stukken", vertelde Alonso glimlachend na afloop van de kwalificatie, met een knipoog naar zijn Indy 500-avontuur waar hij recentelijk mee is gestart. "Het was een goede kwalificatie. De zevende startpositie is echt een cadeau. Dus ik ben benieuwd wat we morgen kunnen klaarspelen." Is de McLaren alleen snel in één vliegende ronde of is het tempo ook in de langere runs goed? "We gaan het zien. Op deze baan is het lastig inhalen, dus we gaan proberen de positie vast te houden", besloot de man uit Oviedo.