Tevreden Vettel met schrik vrij na motorprobleem in Q1

15:33 – Het was even schrikken voor Sebastian Vettel: vroeg in Q1 kreeg hij ineens te horen dat hij zijn Ferrari langs de baan moest parkeren. Er leek iets mis te zijn met zijn motor, die in de uren daarvoor in allerijl vervangen was. Een deceptie dreigde, maar uiteindelijk kon de Duitser toch lachen. Hij hoefde de auto niet te stoppen, kon doorrijden en sleepte een tweede startplaats voor de Grand Prix van Spanje uit het vuur.



In plaats van te stranden in Q1, staat Vettel dus 'gewoon' op de eerste startrij. "Dit bevalt me beter dan die andere optie", knipoogt hij. Het motorprobleem dat aan het licht leek te komen in Q1 bleek loos alarm, tot opluchting van Vettel. Meer dan een kinderziekte van de nieuw ingebouwde power unit was het niet. "Het team heeft echt geweldig werk verricht. Na de derde vrije training moest de motor vervangen worden en normaal gesproken duurt zoiets een kleine drie uur, maar nu hadden we het in twee uur voor elkaar. Om 13.55 uur was alles klaar. Een enorme teamprestatie, ook de crew van Kimi hielp mee. Op een bepaald moment was de hele helft van de garage helemaal leeg, terwijl aan de andere kant iedereen keihard aan het werk was."



Gezien de situatie is Vettel dus tevreden met een tweede startplaats. "Pole had gekund, mijn laatste rondje was niet ideaal. Maar we hebben ons goed herpakt na de problemen van gisteren en vanochtend. Op vrijdag was ik niet tevreden over de bolide, vandaag voelde alles fenomenaal. Het was een genot om hem te besturen." En dus is de conclusie dat Ferrari nog altijd op minimaal hetzelfde niveau zit als Mercedes, ondanks de enorme update van het Duitse team. Maar Ferrari heeft ook niet stilgezeten, benadrukt de WK-leider. "Ik ben heel blij met onze nieuwe onderdelen. Ze springen misschien niet zo in het oog, maar werken goed."