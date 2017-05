Hamilton spreekt over 'intense' kwalificatiestrijd met Ferrari

15:40 – Voor de derde keer dit jaar mag Lewis Hamilton helemaal vooraan beginnen aan een Formule 1-Grand Prix. De strijd met rivaal Ferrari was fel, maar de Brit trok in Q3 uiteindelijk aan het langste eind. De Mercedes-coureur is blij met hoe de updates uitpakken en hoopt dat de formatie een vuist kan maken tegen de Italianen.



"In aanloop naar de kwalificatie dachten we een tiende rapper te zijn dan Ferrari. Plots stonden ze in Q3 ineens veel dichter bij. Het ging gelijk op en wat volgde was een intense strijd", sprak Hamilton tijdens de persconferentie. "Voorafgaande aan de kwalificatie hebben we wat veranderingen doorgevoerd. De auto voelde geweldig. Mijn rondje in Q1 verliep daarom vlekkeloos, maar in het tweede kwalificatiedeel ging het iets minder. In de laatste sessie verliep juist mijn eerste rondje weer sterk en mijn laatste omloop niet. Gelukkig was het genoeg voor pole."



Barcelona is vaak dé plek waar de teams hun eerste updates van het jaar introduceren en die lijken bij Mercedes goed uit te pakken, vindt ook Hamilton: "Het team heeft geweldig werk verricht om deze stap voorwaarts te maken. Het pakket voor de race ziet er goed uit en heeft ervoor gezorgd dat we kunnen vechten tegen Ferrari. Ik ben daar zeer dankbaar voor en ga alles doen om die strijd uiteindelijk in ons voordeel te beslissen."