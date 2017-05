Vandoorne kan Alonso niet volgen en strandt op P19

8:00 – Waar teamgenoot Fernando Alonso een klein wonder verrichtte door zijn McLaren naar een zevende startplaats te sleuren, wist Stoffel Vandoorne zich niet te onderscheiden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Belg strandde in Q1, de voorlaatste startplaats is zijn schamele oogst.



Vandoorne klokte in het eerste deel van de kwalificatie 1.22.532. Dat was iets meer dan twee tienden te langzaam om door te mogen naar deel twee van de sessie en de Belg erkent dat hij vermoedelijk niet het maximale uit de auto gehaald heeft. "Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. Vrijdag was het gevoel met de auto heel goed, alles leek de goede kant op te gaan. Het is heel jammer dat we die lijn niet doorgetrokken hebben in de kwalificatie. Het potentieel om Q2 te halen was absoluut aanwezig. Het lijkt erop dat we, ten opzichte van vrijdag, wat performance verloren zijn. Een verklaring daarvoor heb ik op dit moment niet."



Vanuit de garage zag Vandoorne vervolgens teamgenoot Alonso schitteren: tot verbazing van alles en iedereen haalde de Spanjaard Q3, waarin hij een zevende startplaats wist te bemachtigen. "De prestatie van Fernando toont aan dat het de goede kant opgaat met de auto", zegt Vandoorne. "We moeten nu zorgen dat we alle puzzelstukjes op de juiste plek krijgen. Hopelijk zien we de komende races meer verbeteringen."



Het is al de vijfde keer, in vijf races, dat Vandoorne in de kwalificatie langzamer is dan Alonso.