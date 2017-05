Red Bull-teambaas Horner: "Maximale eruit gehaald"

21:16 – Hoewel het min of meer de bekende plek van het team in de pikorde is, wordt de derde startrij in Barcelona pas voor het eerst dit seizoen volledig bezet door Red Bull Racing. Max Verstappen klokte in de kwalificatie de vijfde tijd, teamgenoot Daniel Ricciardo sloot aan op P6. Teambaas Christian Horner is tevreden.



"Onze coureurs hebben goed werk verricht door het maximale eruit te halen", blikt hij terug op de kwalificatie in Catalonië. "Vijfde en zesde is het optimale waarop we realistisch gezien konden hopen, maar het geeft ons voldoening om te zien dat we het gat naar de auto's voor ons aan het dichten zijn. Hopelijk kunnen we in de race onze startposities goed benutten en voortborduren op de progressie die we dit weekend boeken."



Voor Verstappen is P5 een evenaring van zijn beste kwalificatieresultaat dit jaar, behaald in Melbourne. Daarnaast eindigde de Nederlander één keer zesde en één keer zevende op zaterdagmiddag. Ricciardo werd één keer vierde, in Bahrein, en twee keer vijfde. In Australië kwalificeerde hij zich door een crash als tiende.