Verstappen valt uit in Spanje na touché met Finnen

14:21 – Een jaar geleden won hij, ditmaal bracht de Grand Prix van Spanje geen geluk voor Max Verstappen. De Nederlander was betrokken bij een touché in de eerste bocht. Hij kon het eerste rondje nog wel uitrijden, in laag tempo, maar moest zijn RB13 toen met een kapotte wielophanging in de pits achterlaten.



Verstappen startte als vijfde in Barcelona. Hij kwam redelijk weg en zocht in bocht één een lijn aan de buitenkant. Dat leek een slimme zet, maar helemaal aan de binnenkant maakte Valtteri Bottas een klein foutje. Hij gleed naar buiten en toucheerde Kimi Räikkönen, die op zijn beurt tegen Verstappen klapte. Voor zowel Räikkönen als Verstappen betekende dit einde wedstrijd, Bottas kon op de derde plaats zijn weg vervolgen.



De wedstrijdleiding heeft het incident bekeken, maar besloot geen verdere actie te ondernemen. Räikkönen stelt dat hem geen blaam treft. "Ik liet Bottas genoeg ruimte. Ik kreeg een tik van achter en had geen kans. Ik ben ervan overtuigd dat Bottas genoeg ruimte had, maar ik heb het niet goed genoeg kunnen zien."



