Wolff ziet effect upgrades Mercedes en roemt teamwork

17:21 – Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje stond het 2-2: zowel Ferrari als Mercedes had in 2017 al tweemaal kunnen zegevieren. Het Duitse merk is het eerste team dat dit jaar op drie overwinningen komt: Lewis Hamilton was het grote feestvarken in Barcelona. Mercedes-baas Toto Wolff was in zijn nopjes met de winst, maar wil nog altijd niet spreken van een nummer één en een nummer twee binnen het team: ook niet nu Valtteri Bottas nul punten scoorde door een uitvalbeurt.



"We hebben wederom goed teamwork geleverd", kijkt Wolff terug op de eerste helft van de wedstrijd. Terwijl Sebastian Vettel zich een weg naar voren vocht, hield Bottas de Ferrari-rijder af, waardoor Hamilton rap naderbij kon komen. "Ferrari wist dat het risico op de undercut er was en moest daarom wel voor het eerste window gaan", sprak Wolff, die daarmee doelt op de vroege pitstop van Vettel.



"Het enige probleem kon Daniel Ricciardo zijn, die moest snel worden ingerekend - maar dat deed Sebastian ook. We hebben hier als Mercedes zijnde een goede stap gezet, we waren in zowel de kwalificatie als de race snel en Lewis kon Sebastian goed volgen in de beginfase - dat is in voorgaande races ook weleens anders geweest."



Over de verhoudingen binnen het team wil Wolff weinig zeggen: "Op dit moment heeft Lewis natuurlijk wel een goede voorsprong ten opzichte van Valtteri, maar we hebben natuurlijk nog maar vijf van de twintig races gehad. Wij hebben nooit een nummer één-rijder gehad en zijn dat ook niet van plan te hebben. Laten we eerst maar eens zien hoe de komende races zich ontvouwen."