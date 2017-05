Bottas betreurt 'race-incident' met Verstappen en Räikkönen

18:19 – Door één beweging kegelde Valtteri Bottas zowel Kimi Räikkönen als Max Verstappen uit de Grand Prix van Spanje: nadat de Finse Mercedes-coureur ondersturend tegen landgenoot Räikkönen aankwam, reed deze op zijn beurt tegen de Red Bull van Verstappen aan. Waar de race er voor Verstappen en Räikkönen opzat, kon Bottas zijn weg vervolgen. Aan de finish kwam de Mercedes met startnummer 77 echter niet: de motor van Bottas begaf het kort na zijn pitstop.



"Ik zat aan de binnenkant in bocht één en Kimi probeerde me buitenom in te halen", is de lezing van Bottas. "Natuurlijk raakten we elkaar niet met opzet, maar hun race eindigde daar en dat was bijzonder ongelukkig voor beiden." Naarmate de race vorderde opteerde Mercedes voor een andere strategie: men hield Bottas lang buiten, om Sebastian Vettel op te kunnen houden zodat Lewis Hamilton op zijn beurt terrein kon goedmaken.



"We veranderden de strategie en kozen ervoor om het bij één stop te houden. Ik probeerde alles wat binnen mijn mogelijkheden lag, ik wist dat ik niet genoeg tempo had voor het gevecht om de overwinning. Uiteindelijk ging mijn motor eraan en dat is gewoon heel erg zonde. We hadden overwogen om deze krachtbron te vervangen voor de race, maar dachten dat het blok het nog wel één wedstrijd aan zou kunnen."



Door zijn uitvalbeurt loopt de achterstand van Bottas in het wereldkampioenschap weer rap op: waar Vettel net over de honderd punten zit en Hamilton nog net niet, moet de Fin het met 63 punten doen. De voorsprong op Räikkönen is, door de 'DNF' van de laatstgenoemde, logischerwijs gelijk gebleven: Bottas heeft nog steeds veertien punten voorsprong op zijn landgenoot.