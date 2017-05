Horner grapt: "Veel huilende kindjes de volgende race"

18:26 – De Grand Prix van Spanje kende zondag een onverwachte blikvanger. Een kleine Ferrari-fan op de tribune groeide uit tot held van de dag, met dank aan de regie, de organisatie en het Italiaanse team.



De jongen, getooid met Ferrari-shirt en dito pet, werd door de regie in beeld gebracht nadat Kimi Räikkönen uitgevallen was. De arme knul was in tranen toen bleek dat de race van zijn favoriet al na één bocht voorbij was. Later kon hij alweer een beetje lachen toen de andere Ferrari-coureur, Sebastian Vettel, de leiding in de race overnam. Maar: het mooiste moment moest toen nog komen. De Formule 1-organisatie pikte de knul en zijn ouders van de tribune, haalde hem de paddock in en regelde bij Ferrari een ontmoeting met Räikkönen. Stralend stond hij ineens oog in oog met zijn held, onder toeziend oog van zijn geëmotioneerde moeder.



Red Bull-teambaas Christian Horner vond de emotionele achtbaan van de jonge fan prachtig. "Waar ik deze race het meest van genoten heb, is die jongen. Eerst huilend op de tribune, daarna oog in oog met zijn held. Dat heeft de organisatie goed gedaan." Hij vreest wel dat veel kinderen dit voorbeeld willen volgen, knipoogt hij: "Het gevolg is dat we over twee weken in Monaco veel huilende kindjes op de tribune gaan zien."





Bron foto: Twitter @F1