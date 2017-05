Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Spanje

10:00 – Voor Max Verstappen zat de race er snel op, maar voor Formule 1-liefhebbers viel er genoeg te genieten bij de Grand Prix van Spanje. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel vochten een heerlijk duel om de zege uit en ook daarachter gebeurde veel, met verrassende namen binnen én buiten de top tien. GPUpdate.net zet de winnaars en verliezers van het weekend in Barcelona weer op een rij.



Winnaars



Twee weken geleden in Sochi had'het' niet. Het hele weekend worstelde hij met zijn auto en hobbelde hij achter teamgenoot Valtteri Bottas aan. De Fin won en dus was het woord in Barcelona weer aan Hamilton: hij zal ongetwijfeld het gevoel hebben gehad dat hij de interne verhoudingen binnen Mercedes weer even moest herstellen. Dat deed Hamilton met verve: in iedere sessie op het Circuit de Catalunya was de Brit ijzersterk. Hij pakte pole en hoewel Hamilton de leiding in de wedstrijd bij de start verloor aan Vettel, won hij de race. Natuurlijk had hij een beetje geluk met het feit dat Vettel tijd verloor achter Bottas en zijn eigen stop tijdens de VSC, maar toch: overeind bleef dat Hamilton op de baan voorbij Vettel moest zien te komen. Dat lukte en geeft de overwinning extra cachet. De strijd om de titel tussen Hamilton en Vettel kan, op basis van wat we tot dusver gezien hebben, episch worden.

Maar hoe goed Hamilton ook was, de helden van de race waren in onze ogen. Het verhaal van de Zwitsers is bekend: de financiële middelen zijn beperkt, bovendien rijdt het met een motor uit 2016. Geen ingrediënten voor een succesverhaal, maar het hele seizoen doet het team al aardig mee onderaan de middenmoot. In Bahrein werd Wehrlein elfde en in Spanje kwam het droomresultaat: P8. Dit dankte het team aan een geniale strategie, uitgedokterd door Ruth Buscombe. Zij was begin 2016 het brein achter de briljante strategieën van Romain Grosjean bij Haas, maar vertrok bij het Amerikaanse team en vond emplooi bij Sauber. Ze liet Wehrlein zo lang mogelijk doorrijden op zijn eerste setje banden en greep de kans van de VSC aan voor een eerste en enige bandenwissel. Deze eenstopper bleek goud waard: Wehrlein hield zijn banden goed, bleef een uitstekend tempo aanhouden en kwam als zevende over de streep. Door een tijdstraf werd dit P8, bij het halsoverkop inrijden van de pits was hij aan de verkeerde kant langs een paaltje gegaan, maar dat was nog altijd prachtig. De vier punten zijn het team gegund.

Eigenlijk moeten we als derde winnaar wederom, evenals vorig weekend, voor Force India kiezen: P4 en P5, dat is ongekend. Weer haalden beide auto's de finish, weer ruim in de punten. Fantastisch, maar onze voorkeur gaat uit naar de man die de Formule 1-wereld op zaterdag versteld deed staan:. Zijn McLaren-Honda is een, laten we het eerlijk zeggen, waardeloze auto. Het chassis is prima, maar de krachtbron komt zo veel vermogen tekort dat er niets met de bolide te beginnen valt. Dat Alonso de McLaren-Honda op zaterdag in Q2 kreeg was al knap, zijn plek in Q3 was wonderbaarlijk. Dat hij in Q3 vervolgens de zevende tijd klokte, is een prestatie van een zelden vertoond niveau. "Al heb je de motor van een tractor, we weten dat je de beste bent", stond in het Spaans op het spandoek op de tribune in Barcelona. Treffender dan dat kunnen we het niet verwoorden.Verliezers

Van Alonso is het een kleine stap naar de andere kant van de McLaren-garage.is met een prachtig cv de Formule 1 ingekomen en verdiende zijn racestoeltje bij McLaren volkomen, daar was vriend en vijand het over eens, maar lijkt de weg nu een beetje kwijt. Natuurlijk, hij heeft de pech dat Alonso zijn teamgenoot is. Hem versla je niet zomaar in de kwalificatie en dus is het op zich geen schande dat de stand in het onderlinge kwalificatieduel na vijf races 5-0 is in het voordeel van de Spanjaard. Maar als Alonso P7 eruit sleept in de kwalificatie, is P19 voor Vandoorne veel te weinig. In Q1 bedroeg het verschil tussen de twee dik een halve seconde. In de race maakte Vandoorne een beginnersfout: hij gooide een gat dicht dat hij niet dicht had mogen gooien. Het gevolg: een uitvalbeurt én een gridpenalty voor de race waar je juist bij uitstek géén gridstraf wil hebben: de Grand Prix van Monaco.

Het is even zoeken op de uitslagenlijst: waar waren de mannen vangebleven? Tijdens de wintertests was het team razendsnel in Barcelona en op basis van de trainingen zou een ruime puntenfinish er sowieso in moeten zitten. Voor Felipe Massa althans, want Lance Stroll bakte er niets van. Achttiende in de kwalificatie, als je teamgenoot Q3 haalt, is niet lekker. De jonge Canadees is op dit moment niet goed genoeg en dat bleek ook in de race, waar hij zestiende en laatste werd. Maar: dan is Massa er nog. Gezien de DNF's van Bottas, Räikkönen en Verstappen was hij de logische nummer vier van deze race geweest. Een lekke band in rondje één, na een touché met Fernando Alonso, wierp hem echter ver terug. Deze achterstand wist hij niet meer goed te maken en verder dan P13 kwam hij niet. Nul punten dus voor Williams, in een race waarin concurrent Force India maar liefst 22 punten binnensleepte. In het WK is Williams nu zelfs gepasseerd door Scuderia Toro Rosso, dat wél twee auto's in de top tien kreeg.Het kan snel gaan in de Formule 1-wereld. Twee weken geleden stondglunderend op het podium na het behalen van zijn eerste Grand Prix-zege, in Barcelona was hij één van de grote verliezers. Zijn actie in bocht één waarbij hij vanuit de binnenkant iets naar buiten schoof en daarmee Räikkönen en Verstappen elimineerde was, om Verstappens woorden te gebruiken, 'niet het meest handig' . Als enige van het trio kon Bottas door, maar de finish haalde hij niet: zijn Mercedes-motor gaf de geest. De Fin had voor deze race een nieuwe power unit gekregen, maar omdat daar problemen mee waren werd op zaterdagochtend de krachtbron in de auto gezet waarmee hij ook de eerste vier raceweekenden reed. Halverwege de race bereikte deze zijn limiet en rokend moest Bottas zijn auto aan de kant zetten. In Rusland vond hij aansluiting in de titelstrijd, na Barcelona is hij deze weer kwijt. Hij staat nu 41 punten achter Vettel en 35 achter Hamilton.Door: Roland Mather