Vandoorne gelaten over dramaweekend: "Een raceongeluk"

9:48 – De Grand Prix van Spanje duurde 66 ronden, maar voor Stoffel Vandoorne zat het er na de helft van de race al op. De 25-jarige Belg kwam op een sullige manier in aanraking met Felipe Massa, waarop zijn voorwielophanging het begaf. Bovendien liep Vandoorne tegen een gridstraf aan door het akkefietje, aangezien hij door de wedstrijdleiding als schuldige werd aangewezen. Tijdens het volgende raceweekend in Monaco zal hij drie startplaatsen in moeten leveren.



"Ik had nooit verwacht dat Felipe daar zou zitten, ik had het vermoeden dat ik hem genoeg ruimte had gelaten om te passeren", geeft Vandoorne zijn eigen kijk op het voorval. "Jammer genoeg kwamen we met elkaar in aanraking en brak mijn voorwielophanging, waardoor de race er voor mij opzat. Ik wil niemand de zwarte piet toespelen, volgens mij was het gewoon een race-incident."



In de negentiende ronde van de race passeerde Vandoorne de Renault van Jolyon Palmer: het was voor de Belg zijn eerste inhaalactie van 2017. "Zodoende kan ik tenminste één positief puntje uit de wedstrijd halen", zegt de McLaren-rijder. "Het feit dat ik zo blij ben met een inhaalmanoeuvre zegt genoeg over ons totaalpakket, wat dus nog altijd niet goed genoeg is. We hebben een stap voorwaarts gezet tijdens deze Grand Prix, maar je merkt dat het tijdens de wedstrijd zelf nog altijd niet van een leien dakje gaat."



De volgende Grand Prix is in Monaco en aangezien het daar minder op motorvermogen aankomt, zou McLaren minder ver naar achter hoeven te staan. "Ik wil me niet branden aan een voorspelling voor Monaco, maar we gaan vooruit wat betreft het chassis. Hopelijk kunnen we nog wat extra updates meenemen die zich uitbetalen in de straten. We zullen moeten afwachten en ons stinkende best doen, dat is alles wat er momenteel in onze macht ligt."