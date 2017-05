Interview: de andere kant van Romain Grosjean

11:59 – Hij maakt al jaren deel uit van het Formule 1-veld en over de carrière van Romain Grosjean is al veel gezegd en geschreven. GPUpdate.net schoof in Barcelona aan bij de Fransman om hem eens van een andere kant te leren kennen. Over onbewoonde eilanden, zijn perfecte dag en Bruno Mars.



Omschrijf je perfecte dag.

"Ik zou lekker uitslapen, samen met de kinderen. Daarna rustig ontbijten, eieren koken of zo, kort trainen en dan koken met de kinderen. Pizza bijvoorbeeld, daar zijn we dol op. Na een korte siesta zouden we dan met de boot het meer opgaan om te wakeboarden en te relaxed. Dan de kinderen in bad doen, in de avond goede muziek luisteren en lekker vroeg naar bed. Formule 1 zit altijd in me, maar ik kan het ook prima wegstoppen."



Wat is de beste beslissing die je ooit genomen hebt?

"In mijn leven? Aan kinderen beginnen! Het heeft mijn hele leven veranderd. Eerst deed ik dingen voor mezelf, nu doe je het voor je kinderen. Als ik weg moet om hier (in de Formule 1-paddock, red.) te zijn, is dat altijd even lastig voor ze. Maar ze kunnen papa via de televisie volgen en ik hoop dat ze trots zijn op wat ik doe."





"Hmmm, even denken. Uit emotie dingen zeggen. Tegen mijn engineer bijvoorbeeld over de boardradio, gerelateerd aan een beslissing op de baan.""Ze houden van emoties en ik ben geen Scandinaviër, ik reageer emotioneel. Ach ja.""Vier minuten! Ik ben heel snel. Ik ga eruit, douche even snel, poets mijn tanden en ben er klaar voor. Veel tijd heb ik niet nodig.""Een siesta in de middag!""Ik houd van allebei. Ik vind het leuk om met vrienden uit eten te gaan, maar naar een nachtclub of zo hoef ik niet. Dat past niet bij me. Ik ga graag naar bed op dezelfde dag als ik opgestaan ben, haha.""Oei. Twee nachtmerries!""Whatsappen met vrienden, of op internet kijken of er nog wat online te shoppen valt.""Uit een vliegtuig gesprongen.""Ik dacht een seconde of vijf dat ik dood was. Als je moet springen vragen ze je niet of je nog wil, anders zegt iedereen 'nee'. Toch is het een onvoorstelbare ervaring.""Twee vingers opsteken achter iemands hoofd (een haasje, red.) bij het maken van een foto, haha.""Haha. Dat moet je mij echt niet vragen. Die kant ga ik niet op. Ik zing verschrikkelijk. Daar waag ik me niet aan.""Frans, Italiaans, Engels en een beetje Duits. Duits was het meest moeilijk om te leren. Het is de structuur en de grammatica, heel ingewikkeld.""Italiaans en dat is gelukt!""Een permanent circuit. Je gaat harder en voelt de snelheid meer. Op een circuit als Suzuka voelt het echt alsof je zweeft. Stratencircuits zijn leuk, maar het heeft ook iets weg van rallyrijden: je rijdt zelden of nooit een echt perfect rondje. Op een permanent circuit lukt dat eerder, alles honderd procent goed doen.""Magny-Cours. Mijn voorkeur gaat uit naar de layout van Magny-Cours. Maar ik ben enorm dankbaar dat we weer een Franse Grand Prix krijgen, ongeacht de locatie daarvan.""Turkije zou leuk zijn. Dat is een leuk circuit, vind ik.""Zoet. Chocolade!""Ik zou voor een mojito gaan. Met waarschijnlijk beef wellington.""Ik houd van Franse films, maar die ken je waarschijnlijk niet. Blood Diamond dan, denk ik.""Suits! Ik houd enorm van Suits. Maar ik zit nu vast, want ik heb de laatste aflevering van het afgelopen seizoen net gekeken en moet nu wachten tot het in september weer begint.""Ik houd van biografieën. Eén van de besten die ik ooit gelezen heb is van Andre Agassi, daar heb ik echt van genoten. Hetzelfde geldt voor de boeken van Roger Federer, Steve Jobs en Nelson Mandela.""Ik houd van Bruno Mars. Niet 24K Magic, maar die ervoor met Mark Ronson. Uptown Funk!""Het platteland. Frisse lucht, landschappen en een gevoel van vrijheid.""Zomer. Ik ski niet meer, ik ben te bang om mezelf te blesseren, dus nu kies ik voor de zomer.""Sebastian Vettel, denk ik. Hij heeft ook kinderen, we hebben eenzelfde soort leven. We zouden best lol kunnen hebben samen.""Ik denk Lewis Hamilton. We hebben niets gemeen. Ik heb kinderen en ben graag thuis, hij is meer van de feestjes en de lifestyle. Dat is geweldig voor de sport, maar wij zijn heel erg anders.""Kevin Magnussen, haha.""Op Felipe Massa in Hongarije, in 2013. Al kreeg ik daar een drive through voor, omdat ik over de witte lijn ging bij bocht vier. Maar daar genoot ik echt van.""Dat zijn er een aantal. Maar ik zou zeggen Bahrein 2016, voor Haas.""Dan kies ik voor races winnen zonder titel. Als je races wint en toch naast het kampioenschap grijpt, komt dat vermoedelijk door mechanische problemen of pech. Andersom, als je kampioen wordt zonder zege, ben je heel consistent, maar nooit echt de beste geweest.""Pfoe...""Haha, nee hoor. Ik heb veel gekkere vragen gehad. Wat erg vervelend is bijvoorbeeld: soms heb je een heel goede race gereden en ben je trots op jezelf, maar ben je rond P9 of zo geëindigd. Dan kunnen journalisten wel eens vragen: "Dat was een moeizame dag, of niet?" Dan denk ik echt: hebben we het over dezelfde race?"Haha. Op dit moment Brembo, omdat we even niet met Carbon Industrie kunnen rijden. En om eerlijk te zijn: Brembo heeft goede stappen gezet sinds China. Carbon Industrie is misschien beter, maar op dit moment hebben we de koeling nog niet onder controle. Dus het is even afwachten."