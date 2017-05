Maximale hoeveelheid ultrasofts voor Red Bull in Monaco

14:44 – De Grand Prix van Monaco is de eerste race van 2017 waarin teams zelf mogen bepalen hoeveel sets van welk compound ze willen gebruiken. Dat levert meteen aanzienlijke verschillen op: Red Bull Racing heeft de maximale hoeveelheid ultrasofts besteld bij Pirelli, Mercedes gaat conservatiever te werk.



Voor het weekend in Monte Carlo zijn softs, supersofts en ultrasofts beschikbaar. Vorig jaar bleek al dat zelfs de ultrasoft nauwelijks slijt en nu de banden in 2017 nog duurzamer geworden zijn, durft Red Bull het wel aan: naast het verplichte setje softs en supersofts, kiest het louter voor ultrasofts. Maar liefst elf setjes van het meest zachte rubber hebben Max Verstappen en Daniel Ricciardo volgende week tot hun beschikking.



Mercedes doet het iets anders: het heeft voor beide coureurs 'slechts' negen setjes ultrasofts klaarstaan. In plaats daarvan heeft het drie, in plaats van één bij Red Bull, sets supersofts. Ferrari zit precies tussen beide teams in: Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen hebben twee sets supersofts en tien sets ultrasofts.



Voor de eerste vijf races van 2017 kregen alle coureurs dezelfde banden toegewezen. Dit werd besloten omdat de banden volledig nieuw waren en teams voorafgaand aan het seizoen onvoldoende informatie hadden om tot een weloverwogen besluit te komen. Overigens is McLaren het enige team dat in Monaco een ander plan heeft met zijn twee auto's: Jenson Button, de vervanger van Fernando Alonso, heeft één setje softs meer dan teamgenoot Stoffel Vandoorne. Alonso ontbreekt in Monaco omdat hij de Indy 500 gaat rijden.