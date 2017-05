Renault laat Latifi eerste meters maken in R.S. 17

17:42 – Twee dagen nadat hij de zege in de sprintrace van de Formule 2 op onhandige wijze weggooide, kan Nicholas Latifi weer lachen. De Canadees mag deze week zijn eerste meters maken in een recente Formule 1-auto, zo heeft Renault bekendgemaakt. Hij werkt op het Circuit de Catalunya een test af voor Pirelli.



Latifi, 21 jaar, maakt deel uit van de Renault Sport Academy. Hij mag woensdag plaatsnemen in de R.S. 17, vandaag (dinsdag) nam Jolyon Palmer de eerste testdag met banden voor 2018 voor zijn rekening.



"Dit is een mooie stap voor Nicholas", zegt teambaas Cyril Abiteboul namens Renault. "Dit is een onbetaalbare ervaring voor hem en het vormt een cruciaal onderdeel van zijn voorbereiding op de toekomst. Hij gaat testwerk verrichten met het oog op 2018, voor Pirelli, dus hij heeft een belangrijke taak. We kijken ernaar uit."



Latifi rijdt dit jaar in de Formule 2 en leek zondag de sprintrace in Barcelona te gaan winnen, maar schoot in de slotfase door een eigen fout van de baan. Hij ging door het grind en viel terug naar de derde plek.



Eerder testte Latifi al eens in een oudere Formule 1-auto van zowel Renault als Mercedes.