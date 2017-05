In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

7:30 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net na iedere week met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 14 tot en met 20 mei.





Het belangrijkste nieuws

Tussen de Spaanse en de Monegaskische Grands Prix door komt het belangrijkste nieuws dagelijks uit de Verenigde Staten . Op de legendarische Indianapolis Motor Speedway probeert Fernando Alonso een plaatsje tussen de allergrootsten van de racewereld te veroveren: de Spanjaard heeft zijn zinnen gezet op de zege in de Indy 500. Tijdens de trainingsdagen liet Alonso sterke rondetijden noteren , het team van Michael Andretti is zeer te spreken over haar parttime rijder.

Er kwam woensdagmiddag een zeer serieus bericht binnen over Nicky Hayden. De motorcoureur, MotoGP-kampioen van 2006, was zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. De Kentucky Kid, die anno 2017 voor Ronald ten Kates team uitkomt in het World Superbike-kampioenschap, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis van Rimini. Er wordt van ' ernstig hersenletsel ' gesproken.De Formule 1 heeft nieuwe eigenaren en dat merken we. Waar een gelukkig jochie in Spanje al van de tribune werd afgeplukt om zijn held Kimi Räikkönen te ontmoeten, daar maakten honderden fans kans op een ritje in de tweezitter. Het nieuwe Fan Festival werd een succes en Ross Brawn en de zijnen willen direct doorpakken . De Brit, tegenwoordig de sportief verantwoordelijke van de sport, stelde een aantal mannen aan die nauw met hem samen zullen werken.

Achtergronden

Pirelli liet deze week weten welke banden men meeneemt naar de Britse Grand Prix: op veler verzoek blijft de hardste compound achter in de fabriek. Johann Zarco hoeft niet thuis te blijven, het komende anderhalf jaar : de Fransman heeft bijgetekend voor nog een seizoen met Tech 3 in de MotoGP. Force India moest terug naar de tekentafel: met de VJM10 zit het onderhuids wel snor, maar de zichtbaarheid van de startnummers liet te wensen over. Red Bull wenst een snellere wagen: topontwerper Adrian Newey is de wonderdokter die de RB13 moet helpen genezen Afgelopen maandag was het precies een jaar geleden: Max Verstappen won op 15 mei 2016 zijn eerste Grand Prix en wij blikten daarop terug. Arie Luyendijk sprak met ons over zijn werkzaamheden als race steward in de IndyCars en zijn snelheidsrecord, dat na 21 jaar nog altijd overeind staat. Romain Grosjean bleek een man met een bijzonder gevoel voor humor en wij deden in Barcelona een rondje motorhomes Verder dronken we een kopje koffie met Lance Stroll, die ons vertelde dat hij niet 'direct de superster' moest gaan spelen. Ook kwamen we elke dag met de meest recente foto's vanuit Indianapolis: een fotogalerij met Alonso in de hoofdrol kon volgens ons niet uitblijven.