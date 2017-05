Circuit Zandvoort maakt zich op voor Racedagen

21:12 – Tussen de Grands Prix van Spanje en Monaco door is Max Verstappen weer even terug in eigen land. De Nederlander is de blikvanger van de Jumbo Racedagen, zaterdag en zondag op Circuit Zandvoort. In aanloop naar dit evenement maakte het roemruchte circuit bekend een contract te hebben afgesloten met Heineken, dat volop aan de weg timmert in de Formule 1: het biermerk ziet Circuit Zandvoort naar eigen zeggen als 'de aangewezen plek om de Formule 1 ook in ons land te activeren'.



Heineken wordt onder meer huisbrouwerij van Bernie's Bar & Kitchen en Bernie's Beach Club, twee nieuwe restaurants van het circuit. Tijdens de Racedagen wordt ook de VIP-box van Heineken in de paddock op feestelijke wijze geopend. Circuiteigenaar Bernhard van Oranje is blij met de vijfjarige 'strategische sponsorovereenkomst' en ziet het als een logische stap dat Heineken, dat zich stevig positioneert binnen de Formule 1-wereld, in zee gaat met Zandvoort. "Circuit Zandvoort is de enige plek in Nederland waar jong en oud een Formule 1-beleving krijgt. Aanstaand weekend krijgen 100.000 fans naast Max Verstappen ook onder meer Jan Lammers, Arie Luyendyk, Gijs van Lennep, Christijan Albers en Robert Doornbos te zien. Begin september verwelkomen wij met de Historic Grand Prix, een race met klassieke F1-bolides, ook weer 50.000 fans. Met deze twee events bieden wij het beste uit het verleden en heden van de Formule 1 aan."



Tijdens de Racedagen geeft Max Verstappen vijf demonstraties in de RB8 van Red Bull Racing, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen werd. De eerste demo staat gepland voor zaterdagmiddag 12.15 uur, later die dag komt hij om 14.35 uur nog eens de baan op. Voor zondag staan de demonstraties van Nederlands enige Grand Prix-winnaar, onder voorbehoud, gepland voor 11.20, 13.40 en 15.30 uur.