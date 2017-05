Fotospecial: zaterdag met Max Verstappen op Zandvoort

14:30 – De Max Verstappen-fan heeft dit weekend waarschijnlijk al enkele maanden geleden met een dikke stift onderstreept in de agenda. Op 20 en 21 mei hebben de fans tijdens de Jumbo Racedagen op Circuit Zandvoort namelijk de enige mogelijkheid om Verstappen rijdend in zijn Red Bull-bolide in Nederland in actie te zien. Max kondigde eerder al aan dat hij zin had in het evenement en liet dit ook meteen zien. GPUpdate.net is erbij en zet de mooiste foto's onder elkaar!







Dit is de man voor wie de fans richting Zandvoort zijn getrokken: Max Verstappen bereidt zich voor op de eerste demonstratie van de dag.











He

Het publiek staat op de banken als de nationale raceheld zijn Red Bull RB8 voor de eerste keer het asfalt opstuurt. De Nederlander snelt hier de Tarzanbocht uit, op weg naar de Gerlachbocht.









Na de runs staan hordes journalisten klaar. Iedereen wil horen wat Max van de dag vindt: de 19-jarige staat iedereen met een grijns te woord en wordt van hot naar her geleid.









Eenmaal uitgestapt hoeven Verstappen én het publiek niet lang te wachten: de populaire Limburger komt vaker vandaag (zaterdag) de baan op. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij morgen ook nog een paar demorondjes verzorgen.



Foto's: Jan Holtman