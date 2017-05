Regen zit kwalificatieschema voor Indianapolis 500 dwars

21:15 – Reikhalzend werd er, dit jaar zelfs in Europa, door menigeen uitgekeken naar de zaterdag op de Indianapolis Motor Speedway. De eerste kwalificatiedag voor de befaamde Indy 500 stond namelijk op de kalender en eindelijk zouden we te zien krijgen hoe McLaren-coureur Fernando Alonso zich zou verhouden tot de rest van het IndyCar-veld. De Spanjaard - en met hem alle toeschouwers - moet nog even geduld hebben: het regent op de Speedway.



Het mag inmiddels duidelijk zijn: bij regen is de oval véél te gevaarlijk en zodoende worden er geen sessies afgewerkt als het niet droog is. Voor de coureurs rest niets anders dan te wachten: zodra de baan helemaal droog is, kan worden aangevangen met de kwalificatie.



De kwalificatie zou in eerste instantie beginnen op zaterdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd). Twee jaar geleden regende het voor het laatst tijdens de kwalificatie: destijds werd er een compromis gevonden door één enkele run te doen op de late zondagmiddag.



Update: het is inmiddels gestopt met regenen, verwacht wordt dat er vandaag (zaterdag) nog hervat kan worden. De geschatte starttijd is 16.00 uur, het is dan 22.00 uur in Nederland.