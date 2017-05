Espargaro en Smith trakteren KTM op plaatsen in top tien

9:15 – Als iemand Pol Espargaro en Bradley Smith had verteld dat ze als achtste en tiende aan de Grand Prix van Frankrijk zouden mogen beginnen, had het tweetal waarschijnlijk smakelijk gelachen. De Spanjaard en de Brit verlieten afgelopen winter gezamenlijk de stal van Tech 3, om een dienstverband bij het nieuwe fabrieksteam van KTM aan te gaan.



Van KTM werden geen wonderen verwacht: een eerste seizoen in de MotoGP is lastig genoeg, een enkele toptienfinish zou al als een overwinning worden gevierd. Echter: door de wisselvallige weersomstandigheden die de eerste drie vrije trainingen op Le Mans parten speelden, wisten zowel Smith als de jongste van de twee Espargaro-broers zich te plaatsen voor het tweede kwalificatiesegment.



Aldaar lieten de heren zien wat de KTM-machine in huis heeft: Smith deed het al voortreffelijk met een tiende stek, Espargaro wist zijn oranjezwarte motor zelfs in het midden van de derde startrij te plaatsen. "We krijgen in de race eindelijk een kans om ons met de snellere jongens te meten", juicht Smith na afloop van de kwalificatie. "Waarschijnlijk kunnen we niet de hele race bijblijven, maar we zullen veel kunnen leren."



"Dit is ontzettend goed voor onze ontwikkeling, dus deze startposities maken mij bijzonder blij", vervolgde Smith. "Aan ons is het nu om een goede start te maken en zo lang als mogelijk bij te blijven. We gaan zien wat het ons oplevert", besluit hij strijdvaardig.