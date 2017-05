Pérez hoopt luis in pels van Red Bull-coureurs te blijven

13:17 – De middelen van de teams zijn niet met elkaar te vergelijken, en de Red Bull is vooralsnog duidelijk sneller dan de Force India, maar na vijf Grands Prix in 2017 heeft Sergio Pérez bijna evenveel punten bij elkaar weten te rijden dan Daniel Ricciardo en Max Verstappen. De teller van de Mexicaan staat voor aanvang van het raceweekend in Monaco op 34 WK-punten, Ricciardo en Verstappen hebben er respectievelijk 37 en 35.



Pérez erkent dat het eigenlijk ongelooflijk is dat hij momenteel in het kampioenschap de luis in de pels van de Red Bull-mannen is. "De auto van Red Bull is zo'n seconde per rondje sneller, gemiddeld genomen. Iedere race. Wij presteren ver boven ons kunnen." In de eerste races leek Force India qua pure snelheid het zevende of misschien zelfs achtste team te zijn. Dat het toch zo goed presteert- bij de constructeurs staat het team vierde, ruim voor onder meer het doorgaans snellere Williams - komt vooral omdat Force India altijd en overal scoort. Pérez is al vijftien races op rij in de punten geëindigd, teamgenoot Esteban Ocon deed in de eerste vijf races van 2017 hetzelfde. Pérez roemt de betrouwbaarheid en efficiëntie. "Het team verricht geweldig werk. Lang niet in alle races hadden we de snelheid om punten te scoren, maar we kwamen door slimme strategie, omstandigheden of problemen van de auto's voor ons toch in de top tien. We hebben altijd gemaximaliseerd."



De grote vraag is nu hoe ver Force India kan komen. In Barcelona bleek een eerste grote update op de auto goed te werken en Pérez kijkt, wetende dat er nog altijd veel ruimte voor verbetering is, stiekem omhoog. "Of we de strijd met Red Bull aan kunnen gaan in de loop van dit jaar? Dat hoop ik. Het is ons doel. Red Bull is nu nog een flink stukje sneller dan wij, maar de afgelopen jaren was Barcelona één van onze mindere circuits. Als we onszelf blijven overtreffen en punten blijven halen, weet je het nooit. Zoals gezegd: ik sta maar drie punten achter Ricciardo en één achter Verstappen. Vanaf dit moment kan alles gebeuren. Vooral dit weekend."