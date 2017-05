Comeback van 'JB': "Hij is wereldkampioen, hij redt zich wel"

17:51 – Alsof hij nooit weggeweest was zat Jenson Button woensdagmiddag in de perszaal van het circuit van Monaco en in de cockpit van zijn McLaren. Alle ogen zullen donderdag, tijdens de eerste vrije trainingen, vooral op hem gericht zijn. Zonder enige vorm van voorbereiding op de baan stapt hij in de MCL32, een auto die totaal anders is dan de bolide waarmee hij vorig jaar zijn carrière dacht af te sluiten. Wat mag er van Button verwacht worden, kan hij meteen competitief zijn? Ja, denken zijn collega's.



Ja, hij maakte nog deel uit van het team. Jenson Button vormde in 2017 met Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne het zogenaamde rijderstrio van McLaren, waarbij de Brit de test- en reservecoureur was. Niemand rekende erop dat de wereldkampioen van 2009 daadwerkelijk races zou rijden, maar het Indy 500-avontuur van Alonso opende de deur voor een comeback. Button hoefde niet lang te twijfelen en is in Monaco dus ineens, voorlopig éénmalig, weer even Formule 1-coureur. Hij stapt in de auto zonder te weten hoe deze daadwerkelijk voelt op het asfalt, want de mogelijkheid om een dagje te testen in Bahrein sloeg hij af. In plaats daarvan werkte hij in de simulator om enig gevoel te krijgen met de MCL32, maar pas donderdagochtend zal hij echt weten hoe de auto voelt. Aan hem dan de taak om geen modderfiguur te slaan in de nauwe straten.





Zijn collega's zijn ervan overtuigd dat Button, ondanks zijn gebrek aan ervaring met de MCL32, goed kan presteren. "Leuk om weer tegen hem te racen, goed om hem hier te zien", zegttegen GPUpdate.net. "Hij zal misschien even verbaasd zijn over de auto, maar ik weet zeker dat hij er snel aan went. Het zal even een paar rondjes duren, maar Jenson rijdt al sinds 2000 in de Formule 1 en heeft heel veel verschillende auto's meegemaakt. Hij is een wereldkampioen, hij redt zich wel. Of testen in Bahrein hem wellicht geholpen had? Ach, Monaco is Monaco. Dat is toch totaal iets anders."

, voormalig teamgenoot van Button bij McLaren, vindt het interessant om te volgen hoe snel de Brit zijn draai gaat vinden. "Ik zat er vanochtend, toen ik wat berichten hierover in de media las, nog aan te denken. Misschien is het hier in Monaco minder belangrijk dat je geen ervaring met de auto hebt. Hier draait alles om vertrouwen, je moet de bochten durven aanvallen. Dat kan Jenson als geen ander. Op een circuit als Barcelona zou het misschien lastiger voor hem zijn, dan zou hij meer tijd nodig hebben. Maar ik ben benieuwd. Zeker omdat McLaren hier sterk kan zijn, denk ik."Ook een andere oud-teamgenoot van Button,, is heel benieuwd. "Hij heeft nog helemaal niet met deze auto gereden, toch? Pfoe. Tsja. Fysiek is het wat anders dan vorig jaar, maar dat zal bij Jenson het probleem niet zijn. Hij is hartstikke fit", weet de winnaar van de afgelopen Grand Prix. "En of dit circuit zo'n comeback nu juist moeilijker of makkelijker maakt weet ik echt niet. Lastig om daar iets over te zeggen. Maar we hebben het over Jenson, hij is hartstikke ervaren. Een veteraan! Dat komt wel goed", glimlacht hij.Het laatste woord is aan. De Nederlander haalt zijn schouder op bij de vraag of Button er niet verstandig aan gedaan had om toch een dagje te testen in aanloop naar deze race. "Dat is aan hem. Als hij zich hier het lekkerst bij voelt, moet hij het zo doen. Wat ik gedaan zou hebben weet ik niet, ik verkeer niet in zijn positie. Wat voor hem het meest moeilijk wordt? Ach, dat weet ik niet. Hij vindt het vooral leuk om rondjes te rijden, denk ik. Maar de limiet vinden in een auto waarmee je nog niet gereden hebt is niet makkelijk."Door: Roland Mather