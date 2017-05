17:59 – Ze gingen samen met pensioen, Felipe Massa en Jenson Button. In Abu Dhabi werden ze een half jaar geleden allebei uitgezwaaid door de Formule 1-wereld, in Monaco staan ze ineens weer samen op de grid. Het verhaal van Massa is bekend, zijn pensioen duurde niet langer dan enkele weken, Button maakt in Monte Carlo een eenmalige terugkeer als vervanger van Fernando Alonso. De terugkeer van 'JB' in beeld.