Commotie over enorme kerbstone: "Lijkt wel een schans"

19:05 – Daags voor aanvang van het raceweekend in Monaco was een nieuw kerbstone onderwerp van gesprek in de paddock. Bij het uitkomen van het zwembad is een nieuwe, hoge gele kerb geplaatst, tot verbazing van de coureurs. "Geen idee waarom ze dit gedaan hebben."



De kerbstone staat op de plek waar Max Verstappen vorig jaar in de kwalificatie in de muur belandde. De Nederlander weet dus uit ervaring hoe listig deze snelle bocht is en begrijpt de aanpassing niet. "Ik zag het tijdens mijn wandeling over de baan, ja. Die kerbstone is redelijk hoog, daar moeten we vanaf blijven. Het oogt riskant. Of het aangepast moet worden? Dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen."



Zijn collega Romain Grosjean acht de kans groot dat er kritisch naar gekeken wordt. "Ik heb geen idee waarom ze dit gedaan hebben. Het ziet eruit als een schans, het verraste me nogal. Het zal zeker ter sprake komen bij de rijdersbriefing na de eerste vrije trainingen, dan kan er daarna mogelijk iets worden aangepast."



Ook Sergio Pérez is verbaasd. De Mexicaan had de kerb zelf nog niet gezien, maar wist niet wat hij zag toen hij een foto onder ogen kreeg. "Wow! Waren die kerbstones niet al groot genoeg? Wat dachten ze, grotere auto's hebben grotere kerbstones nodig? Dit lijkt me veel te groot, nergens voor nodig. Als je de vorige kerbs raakte vloog je al de muur in. Raak je deze, dan vlieg je richting tribune", knipoogt de Mexicaan.



Verstappen stelt dat de kerbstones meer kwaad dan goed doen. "Die vangrails heb ik uitgetest, daar wil je niet zijn. Door zo'n kerb kan je ophanging afbreken. Dan kan je helemaal niets en ga je aardig hard de muur in.