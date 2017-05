Verstappen niet ontevreden ondanks 'rommelige' sessie

16:26 – Max Verstappen sloot de eerste dag van het raceweekend in Monaco af op de zesde plaats. Geen heel slechte klassering, maar ook niet iets om heel enthousiast van te worden. Vooral omdat onder meer de twee Scuderia Toro Rosso's en teamgenoot Daniel Ricciardo rapper waren dan de Nederlander. Eerder op de dag, in de eerste vrije training, had Verstappen de derde tijd op de klokken gebracht.



Al met al is Verstappen niet ontevreden over zijn werkdag in Monaco. "De tweede training was een beetje rommelig. We worstelden enigszins met de afstelling en bovendien kwam er een code rood toen ik net een snel rondje wilde neerzetten. Dus de training was niet perfect en mijn snelste rondetijd ook niet. Maar we zit er niet ver vanaf", zegt hij over het tempo van Red Bull in het prinsdom. Positief voor het team is dat Ricciardo op P2 stond na de tweede training. "Dat is niet slecht, maar het liefst zouden we net zo snel zijn als Sebastian Vettel", verwijst Verstappen naar het gat van ongeveer een halve seconde tussen Ricciardo en Vettel.



"Ferrari oogt snel, maar dat is niets nieuws", vervolgt hij. "Wij hebben werk voor de boeg, maar deze dag was best oké. Over onze performance best ik best tevreden. Het vertrouwen is er, we moeten alleen nog een beetje aan de afstelling werken." In Monaco rijdt Red Bull voor het eerst met een T-Wing op de auto. Voelt Verstappen dat dit onderdeel voor verschil zorgt? "Moeilijk te zeggen. Ik voel meer neerwaartse druk, maar om te zeggen wat de T-Wing precies doet zouden we het eigenlijk moet vergelijken op een ander circuit."