Vettel verbaast zich over matige tijden Mercedes

16:38 – De onderlinge verschillen waren over het algemeen klein in Monaco, de nummers twee tot en met vijftien van de tweede vrije training zaten binnen een seconde van elkaar. Eén coureur stak er echter met kop en schouders bovenuit: Sebastian Vettel. Hij reed de rest van het veld op een halve seconde.



Vettel knalde er, hoewel hij nog wat tijd liet liggen in de derde sector, een rondetijd van 1.12.720 uit. Dit is het snelste rondje ooit in de straten van Monaco en niemand kwam hierbij in de buurt, maar Vettel waakt voor te veel enthousiasme. "Het is pas donderdag, het weekend duurt nog even", aldus Vettel, die de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op ruim een seconde reed. Zij werden respectievelijk achtste en tiende.



"Wat er in de tweede training met Mercedes aan de hand was weet ik niet. Dat is een beetje vreemd. Maar ik weet zeker dat daar een reden voor is en dat ze zaterdag weer op volle kracht zijn", stelt hij. "Het gaat close worden, ook met de Red Bulls. Daarbij: hier in Monaco draait alles om het gevoel dat je op het juiste moment met de auto hebt, dat kan per rondje verschillen. Vandaag was ons rondje goed, daar zijn we blij mee"



Zie ook: de volledige uitslag van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco.